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Diyarbakır'da vahşetin görüntüleri: Yanan tarlada uzun namlulu silahlarla ambulansa yol göstermişler! 9 kişinin öldüğü aile çatışması...

05.03.2024 10:52
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Diyarbakır'da iki ailenin birbirine girip 9 kişinin ölmesine yol açan dehşetin akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı. Haziran ayında meydana gelip ortalığı kan gölüne çeviren olayın görüntülerinde ambulansın ateşe verilen tarlada ilerlediği görüldü. Yaralıların yerini ise ellerinde uzun namlulu silahlar tutan şüpheliler tarif etmiş!

Arazi anlaşmazlığı tartışması büyüyüp vahşete döndü, tarlada katliam yaşandı! Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçtiğimiz yıl dehşete düşüren olayın görüntülerinin araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde uzun namlulu silahlarla ambulansa yol gösteren kişiler tespit edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesinin kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

JANDARMAYA DA ATEŞ AÇTILAR

JANDARMAYA DA ATEŞ AÇTILAR

Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uzun namlulu silah
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