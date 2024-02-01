'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN...

Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden direkt Ramazan Pişkin’i göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.’nin babasının da Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin’i bu sebeple tanıdığı belirlendi.