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  4. 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin bıçaklı saldırıda öldürülmüştü! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çay ocağına gidip...

01.02.2024 19:45 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak ünlenen Ramazan Pişkin, dün İstanbul'da işlettiği dükkanda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırgan ise bugün yakalanmıştı. Ramazan Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden direkt Ramazan Pişkin’i göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi.

Dün Fatih’te meydana gelen olayda, sosyal medyada “Ramazan Hoca” olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Erkan B. sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Ramazan Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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1,5 SAAT YÜRÜYEREK OLAY YERİNE GELDİ

1,5 SAAT YÜRÜYEREK OLAY YERİNE GELDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla, zanlının olay günü Zeytinburnu’ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini belirledi.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray’da otobüse bindiğini ve Beyoğlu Piyalepaşa’da otobüsten inerek Hacıhüsrev’e girdiği tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri, Hacıhüsrev’de yapılan sokak çalışmalarının ardından zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Erkan B. kıskıvrak yakalandı.

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN...

HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDEN...

Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.’nin Ramazan Pişkin’i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden direkt Ramazan Pişkin’i göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.’nin babasının da Ramazan Pişkin’in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin’i bu sebeple tanıdığı belirlendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

SUÇ DOSYASI KABARIK

9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.’nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının önümüzdeki saatlerde ifadesinin alınması bekleniyor. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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