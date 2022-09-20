Doğal afrodizyak etkili: Düzenli olarak tüketildiğinde ne diyabet kalır ne tansiyon

'Pitaya' ismiyle de bilinen ejder meyvesi hem görünüşü hem de tadıyla dikkat çekiyor. Asya kıtasında yetiştirilen bu meyve, ülkemizde ise Mersin ve Adana'da üretilmeye başlamıştır. Toplumumuzda yavaş yavaş popüler olmaya başlayan bu meyve sağlık için etkili sonuçlar sağlıyor. Ejder meyvesinin lezzetli olması için iyice olgunlaşmasının beklenmesi ve soğuk tüketilmesi gerekiyor. Bu mucizevi meyvenin kabuğunun ise kesinlikle yenilmemesi gerekiyor. Yenilen ejder meyvesinin kabuğu karın ağrılarına yol açabiliyor.
EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Ejder meyvesi yararları incelendiği zaman C vitamini içermesi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği görülür. Antioksidan özelliği ise hastalıklar ile daha iyi savaşılmasına fayda sağlar.
FORMU KORUR
Ejder meyvesi faydaları içinde zayıflama konusunda yaptığı katkılar ön plana çıkmaktadır. Kalori yönünden ideal ve lif açısından zengin olması sonucunda vücudunuzun formunu korumasına destek vermektedir.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Bol miktarda kalsiyum barındırması sonucunda kemiklerin gelişimine ve güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.
CİNSEL HAYATA KATKI SAĞLAR
Ejder meyvesinin afrodizyak etkisi olduğu belirlenmiştir. Böylelikle cinsel hayata üst düzeyde katkıları vardır. Aynı zamanda zindelik, güç ve enerji veren bir besin olduğu için yaşam kalitesini arttıran özelliktedir.
TEHLİKELİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAR
Diyabet, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi vücuda zarar veren hastalıkların tedavisinde ejder meyvesi ile büyük gelişmeler kaydedilebilir.
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