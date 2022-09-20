Doğal afrodizyak etkili: Düzenli olarak tüketildiğinde ne diyabet kalır ne tansiyon

'Pitaya' ismiyle de bilinen ejder meyvesi hem görünüşü hem de tadıyla dikkat çekiyor. Asya kıtasında yetiştirilen bu meyve, ülkemizde ise Mersin ve Adana'da üretilmeye başlamıştır. Toplumumuzda yavaş yavaş popüler olmaya başlayan bu meyve sağlık için etkili sonuçlar sağlıyor. Ejder meyvesinin lezzetli olması için iyice olgunlaşmasının beklenmesi ve soğuk tüketilmesi gerekiyor. Bu mucizevi meyvenin kabuğunun ise kesinlikle yenilmemesi gerekiyor. Yenilen ejder meyvesinin kabuğu karın ağrılarına yol açabiliyor.