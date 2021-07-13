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Doğalgaz ve Elektriğe zam mı geldi? Ne zaman faturalara yansıyacak?

13.07.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alan elektrik ve doğalgaz zammı merak konusu oldu. Vatandaşların faturalarındaki artış dikkatlerden kaçmazken, zam yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Doğalgaz ve Elektriğe zam mı geldi? Ne zaman faturalara yansıyacak? Detaylar haberimizde...

Elektrik ve doğalgaza ve elektriğe zam mı geldi? sorusu ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaz aylarına geçilmesine rağmen kabarık gelen doğalgaz faturaları vatandaşı zam mı geldi sorusunu araştırmaya yöneltti. Elektrik ve doağalgaza gelen zam merak konusu olurken, yüzde kaç zam yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki Doğalgaz ve Elektriğe zam mı geldi? Ne zaman faturalara yansıyacak? İşte ayrıntılar...

Doğalgaz ve Elektriğe zam mı geldi?

Vatandaşlar tarafından son günlerde en çok aranan başlıklar arasında zam yer aldı. Elektrik e doğalgaza yapılan zamlar ve oranları merak konusu oldu.

DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELDİ

DOĞALGAZA NE KADAR ZAM GELDİ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) resmi internet sitesinde, Temmuz ayına ilişkin yeni fiyat tablosu yayınlandı.
Evlerde kullanılan tüketimi için yüzde 12, sanayi, iş yeri tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 artış yapıldığı açıklandı.

BU YIL DOĞALGAZA 7. ZAM

BU YIL DOĞALGAZA 7. ZAM
Aylardır zam yapılan ve bu yıl yedincisi olan doğal gaz zammına bu ay dev zam yapılarak konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatı 1 Temmuz itibariyle yüzde 12 zamlandı.

ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM YAPILDI?

ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik üretiminde oluşan maliyet tablosundaki tarifelerin artması nedeniyle elektriğe zam yapılacağını belirtti.
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