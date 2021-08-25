Doğanın mucizesi! Yanan orman küllerinden doğuyor: 7 bitki türü filizlendi

28 Temmuz'da Türkiye'nin birçok noktasıyla birlikte Manavgat'ta da başlayan yangınlar adeta ciğerlerimizi yaktı. Can kayıplarının yaşandığı faciada çok sayıda hayvan da hayatını kaybederken binlerce hektar orman küle döndü. Yangınlar 10 günde söndürülürken, sonrasında yağan yağmurlarla birlikte ormanda kendiliğinden filizlenen bitkiler yüzlerin gülmesine neden oldu.

YANAN ORMANLAR KENDİLİĞİNDEN YEŞERİYOR! İŞTE İLK FİLİZLER

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri oldu. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu.

Yağmurla birlikte bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt bitkisi oldu. Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, orman işletme müdürlükleri de yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbitin yanan alanlarda filizlendiğini tespit etti. Kesilecek ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için ya tohumlama ya da genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. 20 metrekarelik yanan alanda en az 15 kökün yeşerdiği gözlendi.

Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, yangının hemen ardından çalışmalara başlayarak doğanın yeniden kendisini toplamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.