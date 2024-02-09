Doktor, kilo vermek için diyete eklenmesi gereken 'bir numaralı' yiyeceği paylaştı! Fazla kilolardan kurtulmanın sırrı buymuş

Diyet yapmayı düşündüğümüzde akla gelen son şey tatlı yiyeceklerdir. The Mirror'da yer alan habere göre kilo vermek zor olabilir ancak bir doktor, kilo vermeye yardımcı olan tek gıdayı övdü ve herkesin bunu diyetine dahil etmesi gerektiğini iddia etti ve bu da hafif bir gıda değil.
Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi'nin kurucu başkanı Dr. Neal Barnard , yaban mersininin kilo vermeye yardımcı olmak için harika bir yol olduğunu söyledi. The Diary Of A CEO'nun son bölümünde Steven Bartlett ile sohbet eden doktor, meyvenin herkesin alışveriş listesinde olması gerektiğini söyledi.
Yaban mersini inanılmaz bir süper besindir. Antioksidanlar, potasyum ve C vitamini açısından zengin olduğunu belirten doktor, şunları söyledi: "Bu gıdaları daha fazla yemeye karar veren ve bunları diyetlerine dahil eden kişiler kilo veriyor. Tatlı olarak yaban mersini yerseniz, yaban mersinini yemiyorsunuz demektir."
Meyve, düşük kalorili olmasının yanı sıra antosiyaninlerle doludur ve Dr Neal, bunların iştahınız ve metabolizmanız üzerindeki etkileri nedeniyle yağ yakımına nasıl yol açtığını ayrıntılarıyla anlattı. Yaban mersini sevmeyenler için, ahududu da dahil olmak üzere meyvenin kuzenlerinin de benzer faydalar sağlayabileceğini öne sürdü.
Yaban mersininin adı "mavi" olsa da insanlar onların mavi olmadığını yeni yeni fark ediyorlar. Radyo sunucusu Rachel Burden bu açıklamayı 8 Şubat'ta paylaştı. Rachel şunları söyledi: "Bu sabah yaban mersinin mavi olmadığını okudum." Rachel, Bristol Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının yaptığı analizde, görünüşte mavi olan rengin, meyveyi kaplayan "renksiz, iki mikron kalınlığındaki balmumu tabakasından" geldiğini tespit ettiğini açıkladı. "Işığın kendisine müdahale eden ve çıplak gözle mavi görünmesini sağlayan karmaşık mikroskobik yapısıdır".
Bilim adamları balmumunu çıkardılar, bir kağıt parçası üzerinde yeniden kristalleştirdiler ve laboratuvarda analiz ettiler. Balmumunun hem mavi hem de ultraviyole ışığı yansıttığını bulmuşlardı, ancak biz ultraviyole ışığı göremiyoruz, bunun yerine yalnızca mavi rengi görebiliyoruz.