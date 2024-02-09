KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Doktor, kilo vermek için diyete eklenmesi gereken 'bir numaralı' yiyeceği paylaştı! Fazla kilolardan kurtulmanın sırrı buymuş

    Doktor, kilo vermek için diyete eklenmesi gereken 'bir numaralı' yiyeceği paylaştı! Fazla kilolardan kurtulmanın sırrı buymuş

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.02.2024 11:16 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir doktor, kilo vermeye yardımcı olan ve metabolizmayı hızlandıran süper gıdanın herkesin alışveriş listesine koyması gereken gıdayı paylaştı.

    Diyet yapmayı düşündüğümüzde akla gelen son şey tatlı yiyeceklerdir. The Mirror'da yer alan habere göre kilo vermek zor olabilir ancak bir doktor, kilo vermeye yardımcı olan tek gıdayı övdü ve herkesin bunu diyetine dahil etmesi gerektiğini iddia etti ve bu da hafif bir gıda değil.

    DİYET LİSTESİNE EKLENMESİ GEREKEN 'BİR NUMARALI' YİYECEK

    Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi'nin kurucu başkanı Dr. Neal Barnard , yaban mersininin kilo vermeye yardımcı olmak için harika bir yol olduğunu söyledi. The Diary Of A CEO'nun son bölümünde Steven Bartlett ile sohbet eden doktor, meyvenin herkesin alışveriş listesinde olması gerektiğini söyledi.

    Yaban mersini inanılmaz bir süper besindir. Antioksidanlar, potasyum ve C vitamini açısından zengin olduğunu belirten doktor, şunları söyledi: "Bu gıdaları daha fazla yemeye karar veren ve bunları diyetlerine dahil eden kişiler kilo veriyor. Tatlı olarak yaban mersini yerseniz, yaban mersinini yemiyorsunuz demektir."

    Meyve, düşük kalorili olmasının yanı sıra antosiyaninlerle doludur ve Dr Neal, bunların iştahınız ve metabolizmanız üzerindeki etkileri nedeniyle yağ yakımına nasıl yol açtığını ayrıntılarıyla anlattı. Yaban mersini sevmeyenler için, ahududu da dahil olmak üzere meyvenin kuzenlerinin de benzer faydalar sağlayabileceğini öne sürdü.

    Yaban mersininin adı "mavi" olsa da insanlar onların mavi olmadığını yeni yeni fark ediyorlar. Radyo sunucusu Rachel Burden bu açıklamayı 8 Şubat'ta paylaştı. Rachel şunları söyledi: "Bu sabah yaban mersinin mavi olmadığını okudum." Rachel, Bristol Üniversitesi'ndeki bilim adamlarının yaptığı analizde, görünüşte mavi olan rengin, meyveyi kaplayan "renksiz, iki mikron kalınlığındaki balmumu tabakasından" geldiğini tespit ettiğini açıkladı. "Işığın kendisine müdahale eden ve çıplak gözle mavi görünmesini sağlayan karmaşık mikroskobik yapısıdır".

    Bilim adamları balmumunu çıkardılar, bir kağıt parçası üzerinde yeniden kristalleştirdiler ve laboratuvarda analiz ettiler. Balmumunun hem mavi hem de ultraviyole ışığı yansıttığını bulmuşlardı, ancak biz ultraviyole ışığı göremiyoruz, bunun yerine yalnızca mavi rengi görebiliyoruz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    yaban mersini Kilo vermek
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.