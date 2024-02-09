Doktor, kilo vermek için diyete eklenmesi gereken 'bir numaralı' yiyeceği paylaştı! Fazla kilolardan kurtulmanın sırrı buymuş

Diyet yapmayı düşündüğümüzde akla gelen son şey tatlı yiyeceklerdir. The Mirror'da yer alan habere göre kilo vermek zor olabilir ancak bir doktor, kilo vermeye yardımcı olan tek gıdayı övdü ve herkesin bunu diyetine dahil etmesi gerektiğini iddia etti ve bu da hafif bir gıda değil.