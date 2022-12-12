Dolabınızdan eksik etmeyin! Kanserle mücadele ediyor, hastalıklardan koruyor, öksürüğü anında geçiriyor

Boza mısır, buğday, arpa, darı, pirinç ve yulaftan oluşuyor. En sevilen sokak lezzetlerinden olan bozanın içerisinde bulunan vitaminler saymakla bitmiyor. Akla gelecek birçok hastalığa karşı koruma sağlayan boza adeta şifa dağıtıyor. Geçmeyen öksürük nasıl geçer diye düşünüyorsanız ve gripten, nezleden korunmak istiyorsanız bozanın evinizde bulunması gerekiyor. Üstelik bozanın faydaları bunlarla sınırlı kalmıyor. İşte bozanın saymakla bitmeyen faydaları...

BOZANIN FAYDALARI

ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA GEÇİRİR Kış aylarında yaşanan solunum yolları enfeksiyonları ve daha çok öksürük için doğal bir şifa kaynağı boza. Boza içerdiği bol miktardaki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle çocuklarda bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı olur, böylece solunum yollarını rahatlatır. İnatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde tamamen kesebilir.

BAĞIRSAKLARI TEMİZLER VE HAZMI KOLAYLAŞTIRIR Bozanın içerdiği asitler zararsız asitlerdir. Bu asitler de midedeki asit seviyesini sağlıklı bir seviyede tutar, dengesini sağlar. Böylelikle hazmı da kolaylaştıran boza midenin yorulmasını engelleyip bağırsakları temizler.

KANSERLE SAVAŞIR Boza vücut direncinin artması için gerekli olan vitamin, mineral ve bol miktarda antioksidanı barındırdığından bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar. Yani boza içerek vücut direncinizi artırarak kanser riskinizi minimuma indirebilirsiniz.

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR Bozanın vitaminler açısından zengin olduğundan bahsettik. İşte boza bu vitaminler sayesinde özellikle gelişmekte olan çocukların kemik yapılarını güçlendirme yetisine sahip. Ayrıca yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek kemik hastalıklarına karşı da sizi koruyor.