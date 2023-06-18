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Döner bıçağıyla kendini yaralayıp yolu kapattı! Sıcaktan bunalan vatandaşlardan meydan dayağı yedi

18.06.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda bir kişi kendini döner bıçağıyla yaraladı ve kendine zarar verme tehdidiyle yolu kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu anayolda vatandaşlar sıcağın da etkisiyle şahsa saldırarak meydan dayağı attı. Çok sayıda ekip olaya müdahale ederken jandarma havaya ateş etmek zorunda kaldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde döner bıçağıyla kendini yaralayıp karayolunda trafiği kapatan şahsa vatandaşlar meydan dayağı attı.

YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Siverek-Şanlıurfa Yüksek Öğretim Okulu yakınlarında bir kişi, döner bıçağıyla kendini yaralayarak, karayolunu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahale etmek isteyenlere kendine zarar vermekle tehdit eden şahıs yüzünden karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

SICAKTA BEKLEYEN VATANDAŞLARDAN MEYDAN DAYAĞI

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Dakikalarca sıcakta beklemek zorunda kalan sürücüler şahsı ikna edemeyince, sürücüler ve şahıs arasında tartışma çıktı. Sürücülerden bazıları, yolu kapatan şahsa, taş ve tekmelerle saldırdı.

Jandarma havaya ateş açarak olaya müdahale etti. Güçlükle müdahale edilen ismi öğrenilemeyen şahıs, kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
jandarma yol

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