Doodle Şampiyonlar Adası Oyunları nedir? Google'dan yeni doodle!

Bugün 8 Ağustos'ta Google'da beliren 'Doodle Şampiyonlar Adası Oyunları' ismindeki doodle kullanıcılar tarafından araştılıyor. Özel bir oyunun da yer aldığı doodle'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na atıf olarak yapıldığı biliniyor. Peki Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir?

Doodle Şampiyon Adası Oyunları nasıl oynanır?

Maceralı oyunda, birbirinden farklı spor dallarında yarışılabiliyor. Oyunda yedi kutsal parşömenin tamamını toplamak amaçlanıyor. Lucky the Calico Ninja Cat karakteri ile parşömen görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görev de oyun içerisinde yapılabiliyor.

Oyunda gerçek zamanlı olarak küresel lider tablosuna katkıda bulunmak için ise Kırmızı, Sarı, Mavi ya da Yeşil renkli takımlardan herhangi birine katılmak gerekmekte.

Ancak bir takımınız olduğunda her şey bitmiyor. Çünkü her sporun şampiyonlarını bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Ayrıca oyunda yan görevler de mevcut.