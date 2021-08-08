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Doodle Şampiyonlar Adası Oyunları nedir? Google'dan yeni doodle!

08.08.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Google'da beliren 'Doodle Şampiyonlar Adası Oyunları' ismindeki doodle kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ithafen yapılan doodle ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Doodle'ın içinde 16 bitlik bir oyun da yer alıyor. Peki Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir, Doodle Şampiyon Adası Oyunları nasıl bitirilir? İşte ayrıntılar...

Bugün 8 Ağustos'ta Google'da beliren 'Doodle Şampiyonlar Adası Oyunları' ismindeki doodle kullanıcılar tarafından araştılıyor. Özel bir oyunun da yer aldığı doodle'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na atıf olarak yapıldığı biliniyor. Peki Doodle Şampiyon Adası Oyunları nedir?

Doodle Şampiyon Adası Oyunları nasıl oynanır?

Maceralı oyunda, birbirinden farklı spor dallarında yarışılabiliyor. Oyunda yedi kutsal parşömenin tamamını toplamak amaçlanıyor. Lucky the Calico Ninja Cat karakteri ile parşömen görevlerinin yanı sıra çok sayıda yan görev de oyun içerisinde yapılabiliyor.
Oyunda gerçek zamanlı olarak küresel lider tablosuna katkıda bulunmak için ise Kırmızı, Sarı, Mavi ya da Yeşil renkli takımlardan herhangi birine katılmak gerekmekte.
Ancak bir takımınız olduğunda her şey bitmiyor. Çünkü her sporun şampiyonlarını bulmalı ve onlara mini oyunlarda meydan okumalısınız. Ayrıca oyunda yan görevler de mevcut.

Doodle şampiyon adası oyunları neler?

Doodle şampiyon adası oyunları neler?
– Masa Tenisi – Kaykay – Sanatsal Yüzme -Tırmanma – Maraton – Okçuluk -Rugby
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Anahtar Kelimeler:
Google
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