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'Dron saldırısı oluyor, ilk köylerden başlıyorlar! Görürsen iyi geçin' Tarlada çalışan babası önce donakaldı, sonra yere yattı

23.02.2024 13:30 | Son Güncelleme:
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Antalya'da çiftçi babasını 'Dron görürsen onlarla iyi geçin, ilk köylülere saldırıyorlar' diyerek korkutan genç, yeni aldığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yollayınca ortaya komik görüntüler çıktı. Korkudan ne yapacağını bilemeyen baba, yavaş hareketlerle önce yere yattı, ardından traktörün altına saklandı. Görüntüleri sosyal medyada izleyenler kahkaha tufanına kapıldı.

Alanya ilçesinde yaşayan Hilmi Tunahan Karakaş (22), yeni aldığı dron sonrası Elmalı'da çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Dron aldığını bilmeyen babasına, ‘Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin' diye uyarıda bulunan Karakaş, ardından annesiyle birlikte ziyaret için Elmalı'ya gitti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BÖYLE ŞAKA GÖRÜLMEDİ

Karakaş, çalıştırdığı dronu tarlada çalışan babasının yanına yolladı.

Dronu yanı başında görünce neye uğradığını şaşıran baba, bir süre adeta donakaldı.

Oğlunun dedikleri aklına gelince yavaşça yere yatan baba, ardından traktörün altına saklandı.

TESLİM OLUR GİBİ YERE YATTI, TRAKTÖRÜN ALTINA SAKLANDI

TESLİM OLUR GİBİ YERE YATTI, TRAKTÖRÜN ALTINA SAKLANDI

Bu sırada yanında bulunan akrabası yaşlı adam da Mehmet Karakaş'ın yaptıklarını görünce aynı şekilde yere yattı.

Genç, dronu bu sefer traktör altında gizlenen babasının yanına kadar gönderdi.

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antalya şaka köy dron köylü
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