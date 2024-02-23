'Dron saldırısı oluyor, ilk köylerden başlıyorlar! Görürsen iyi geçin' Tarlada çalışan babası önce donakaldı, sonra yere yattı

Alanya ilçesinde yaşayan Hilmi Tunahan Karakaş (22), yeni aldığı dron sonrası Elmalı'da çiftçilik yapan 55 yaşındaki babası Mehmet Karakaş'a şaka yapmak istedi. Dron aldığını bilmeyen babasına, ‘Dron saldırıları oluyor ve ilk köylerden başlıyorlar. Onları görürsen iyi geçin' diye uyarıda bulunan Karakaş, ardından annesiyle birlikte ziyaret için Elmalı'ya gitti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

