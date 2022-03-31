Dudaklarınızı pürüzsüzleştirecek peeling tarifleri

Bahar aylarına girerken kurumuş dudaklarınızı pürüzsüz ve canlı yapmak istiyor olabilirsiniz. Dudakların daha pürüzsüz, yumuşak, canlı görünmesi için evde hazırlayacağınız peelingleri uygulayabilirsiniz. Peeling hem cildin hem de dudakların yenilenmesine yardımcı olarak daha bakımlı görüntü sağlıyor. Dudağınıza peeling uyguladıktan sonra dudak nemlendiricisi sürerek dudakların nemli ve yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.