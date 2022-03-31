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Dudaklarınızı pürüzsüzleştirecek peeling tarifleri

31.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudaklar özellikle kış aylarında oldukça kuruyorlar. Bu da pürüzlü ve kötü görünüme sebep oluyor. Makyaj yaparken dudakların pürüzsüz görünmesi çok daha estetik duruş sağlıyor. Dudakların pürüzsüz görünmesi için evde bulunan malzemelerle kolayca peeling yapabilirsiniz.

Bahar aylarına girerken kurumuş dudaklarınızı pürüzsüz ve canlı yapmak istiyor olabilirsiniz. Dudakların daha pürüzsüz, yumuşak, canlı görünmesi için evde hazırlayacağınız peelingleri uygulayabilirsiniz. Peeling hem cildin hem de dudakların yenilenmesine yardımcı olarak daha bakımlı görüntü sağlıyor. Dudağınıza peeling uyguladıktan sonra dudak nemlendiricisi sürerek dudakların nemli ve yumuşak kalmasını sağlayabilirsiniz.

EVDE YAPACAĞINIZ PEELİNG TARİFLERİ

ŞEKER VE BALLI PEEELİNG

ŞEKER VE BALLI PEEELİNG
Bir tutam şekeri birkaç damla balla karıştırarak tüm dudağınıza yedirebilirsiniz. Karışımı dudaklarınızda 1-2 dakika bekletip iyice masaj yaparak pütürlü görünümün giderilmesini sağlayabilirsiniz.

BADEMLİ PEELİNG

BADEMLİ PEELİNG
1 çay kaşığı doğranmış bademi 1 çay kaşığı şekeri ve yarım çay kaşığı balı bir kasede karıştırınız. Hazırladığınız karışımı dudaklarınıza yedirerek 2 dakika bekletiniz. Bekletilen peelingi diş fırçasıyla çıkarınız.

KAHVE TELVESİ PEELİNG

KAHVE TELVESİ PEELİNG
Kahve telvesi yüz, vücut ve dudak peelinginde sıklıkla kullanılıyor. Oldukça etkili olan kahve telvesi peelingini yaparken 1 çay kaşığı kahve telvesi, 1 çay kaşığı bal ve 1-2 damla zeytinyağını karıştırarak sağlayabilirsiniz. Hazırladığınız karışımı dudağınızda 3-4 dakika bekletiniz. Peelingi diş fırçası yardımıyla çıkarmanız dudaklarınızın daha canlı görünmesini sağlayacaktır.
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