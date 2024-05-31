Düdüklü tencere bomba gibi patladı, ölümden kıl payı kurtuldu! Vücudunun yüzde 40'ı yandı

“DÜDÜKLÜNÜN KAPAĞI YÜZÜME GELSEYDİ, KURTULUŞUM OLMAZDI"

Yemek yaparken yaşadığı korku dolu anları anlatan 46 yaşındaki Ebru Hayvalı, “Arife günü yaşandı, keşkek deriz, buğdayla yapılan bir keşkek. Evde bir kalabalık vardı. ‘Şu kadar daha koy’ dediler, koydum, ölçüyü biraz kaçırdım. Sonra pişirmek için kapağını kapattım, pişiyordu. Altını kapatmaya gittiğim anda bir patlama oldu. Buğday tanesi hava deliğini kapatmış. Sadece sesi hatırlıyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bomba gibi bir sesti, düdüklünün kapağı yüzüme gelmedi, büyük bir kapak o gelseydi kurtuluşum olmazdı. Bir hatam; çok doldurmak, acele etmek. Bir ses var, kulaklarımda hep gümleme sesi var. O ara annem evdeydi, ona seslendim, ‘Anne yetiş’ diye torunum, kapıda anneanneme bir şey oldu diye ağlıyor.