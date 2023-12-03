Dünya yansa umurlarında olmaz: En vurdumduymaz burçlar!

İKİZLER BURCU

İkizler burcu astrolojide kararsız olması ile bilinir. İkizler burcu olanlar çok çabuk fikir değiştirebilir. Her zaman hayatında yenilik arar. İkizler burcu eğer gerçekten sıkıldıysa çekilmez ve kırıcı olabilir. Bir şeyleri kafalarında bitirdiklerinde duygularınıza saygı göstermezler ve kendi bildiklerini okurlar. Hiç ummadığınız bir anda sizi bırakabilirler. Sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar birlikte olmayı isteyebilirler. İkizler burcunun bu düşüncesiz tavrı partnerlerinizi çok üzer.