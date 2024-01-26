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Dünyada bir ilk! Türk doktorlar başardı... 'Bütün dünyadaki hastalara ümit olacak! Amerika'da veya çok gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilemiyor'

26.01.2024 16:46 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi. Koca, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın, ameliyat sürecini anlattığı videoyu da paylaştı. Yılmaz, "Çapraz karaciğer naklinin merkezi Malatya Üniversitesi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor" dedi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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"İLK 6'LI ÇAPRAZ KARACİĞER NAKLİ MALATYA'DA YAPILDI"

Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın, ameliyat sürecini anlattığı videoyu da paylaştı.

Prof. Dr. Yılmaz, dünyada 2'li çapraz nakillerin birçok ülkede yapıldığını, ama bunun karaciğer nakil bekleyen hastalara çok büyük katkısı olmadığının ortaya konulduğunu, ancak çoklu çapraz karaciğer nakilleriyle başarı elde edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Yılmaz, şimdiye kadar 11 kez yapılan 3'lü çapraz nakillerinin 9'unun yanı sıra 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin enstitülerinde yapıldığını söyledi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Dün de ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli gerçekleşti.

Sabah 08.00'de başladı, akşam 20.00 gibi bitmişti ve sorunsuz olarak tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Fahrettin Koca karaciğer nakli
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