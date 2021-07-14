Dünyada sadece 27 kişide tespit edildi! "Bir mucize olsun, kızım yaşasın"

Tanju ve Gülcan Türkmen çiftinin üçüncü çocuğu Yağmur Seyran bebek, çenesinde anomali bozukluğu olduğu görülünce Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yağmur bebek, yoğun bakımdaki ikinci haftasında havale geçirince hastalığının belirlenmesi için genetik inceleme yapıldı. Araştırma sonunda Yağmur bebeğe, dünyada 27 kişide görülen ve henüz tıpta adı konulmamış kromozom 14 ve kromozom 4 bozukluğu teşhisi konuldu.

Hastalığının henüz bir tedavisinin olmadığı belirtilen Yağmur Seyran bebek, oturamıyor, emekleyemiyor, kaslarını kontrol edemiyor.

TOZ MAMAYLA BESLENİYOR

Pandemi sürecinde işini kapatmak zorunda kalan Tanju Türkmen, günlük işlerde çalışarak, anne Gülcan ise el emeği ürünleri internetten satmaya çalışarak kızlarını yaşatmaya çalışıyor. Kızlarına konulan teşhisin Türkiye'de ilk vaka olduğunu söyleyen Gülcan Türkmen, 130 TL değerindeki toz mamayı günlük olarak temin ettiklerini anlattı. Gülcan Türkmen, Yağmur'un ek gıda alamadığını, sadece toz mama ile beslendiğini belirterek, "Yağmur'un yüzde 99 oranında engelli raporu var. Yürüme, oturma, konuşma faaliyetleri kısıtlı ve zaman geçtikçe kaslar ölecek. Doktorlar sadece 2 ya da 3 yaşına kadar yaşayabileceğini ve ilerleyen aylarda kas kontolleri, yutma becerisi ve kasların iyice zayıflayacağını söyledi. Doktorlar, Yağmur'un yaşamına yardımcı olmak için aquaterapi, fizyoterapi, fizik tedavi öneriyor. Ancak bu tedaviler çok pahalı" dedi.