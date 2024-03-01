Dünyada sadece Türkiye'deki o ilçede var 'Çok kıymetli olduğunu öğrendik' Dünyada tek! Atıl haldeydi 'Çok fayda sağlayacak'

Dünyada sadece Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle bilinen Norduz koyununun artık yününden de faydalanılacak. Türkiye’nin önemli gen kaynakları arasında yer alan ve nesli koruma altında tutulan Norduz koyununun yünü, Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kumaş haline getirildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, 2019 yılında kurulan enstitünün birçok alanda çalışma başlattığını ifade etti.

Evliyaoğlu, enstitü açıldıktan sonra bölgede endemik bir tür olan Norduz koyunu üzerine fazlaca odaklandıklarını belirtti.

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