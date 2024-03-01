Dünyada sadece Türkiye'deki o ilçede var 'Çok kıymetli olduğunu öğrendik' Dünyada tek! Atıl haldeydi 'Çok fayda sağlayacak'

Dünyada sadece Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle bilinen Norduz koyununun artık yününden de faydalanılacak. Türkiye’nin önemli gen kaynakları arasında yer alan ve nesli koruma altında tutulan Norduz koyununun yünü, Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kumaş haline getirildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, 2019 yılında kurulan enstitünün birçok alanda çalışma başlattığını ifade etti.
Evliyaoğlu, enstitü açıldıktan sonra bölgede endemik bir tür olan Norduz koyunu üzerine fazlaca odaklandıklarını belirtti.
Evliyaoğlu, “Norduz ve Karakaş koyununun ipinin çok kıymetli olduğunu ve dünyada tek olduğunu öğrendik. Bununla ilgili üniversite ile çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.
Evliyaoğlu "Gürpınar’da sayısı yaklaşık 600 bin civarında olan koyunların atıl halde olan ve çevreyi kirleten yününden ip veya kumaş şeklinde istifade etmek üzere yola çıktık” dedi.
Evliyaoğlu, projede Van Valiliğinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, DAKA Genel Sekterliği, Gürpınar Kaymakamlığı ve üniversitenin kendilerine birçok konuda desteklerinin olduğuna vurgu yaptı.