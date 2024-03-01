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    4. Dünyada sadece Türkiye'deki o ilçede var 'Çok kıymetli olduğunu öğrendik' Dünyada tek! Atıl haldeydi 'Çok fayda sağlayacak'

    Dünyada sadece Türkiye'deki o ilçede var 'Çok kıymetli olduğunu öğrendik' Dünyada tek! Atıl haldeydi 'Çok fayda sağlayacak'

    01.03.2024 12:45
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    Dünyada sadece Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan Norduz koyununun yününden ilk kumaşlar üretilmeye başlandı. 2019'da kurulan Van Olgunlaşma Enstitüsü açıldıktan sonra Norduz koyununa fazlaca odaklandıklarını belirten enstitü müdürü Neşe Evliyaoğlu, Norduz ve Karakaş koyununun ipinin çok kıymetli ve dünyada tek olduğunu öğrendiklerini belirtti. Evliyaoğlu Gürpınar’da 600 bin koyunun atıl halde olan ve çevreyi kirleten yününden ip veya kumaş şeklinde istifade etmek üzere yola çıktıklarını aktardı.

    Dünyada sadece Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde bulunan ve dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle bilinen Norduz koyununun artık yününden de faydalanılacak. Türkiye’nin önemli gen kaynakları arasında yer alan ve nesli koruma altında tutulan Norduz koyununun yünü, Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kumaş haline getirildi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ChefGPT

    NORDUZ YÜNÜNDEN İLK KUMAŞLAR ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, 2019 yılında kurulan enstitünün birçok alanda çalışma başlattığını ifade etti.

    Evliyaoğlu, enstitü açıldıktan sonra bölgede endemik bir tür olan Norduz koyunu üzerine fazlaca odaklandıklarını belirtti.

    "ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU VE DÜNYADA TEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

    "ÇOK KIYMETLİ OLDUĞUNU VE DÜNYADA TEK OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

    Evliyaoğlu, “Norduz ve Karakaş koyununun ipinin çok kıymetli olduğunu ve dünyada tek olduğunu öğrendik. Bununla ilgili üniversite ile çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

    "ATIL HALDEYDİ"

    "ATIL HALDEYDİ"

    Evliyaoğlu "Gürpınar’da sayısı yaklaşık 600 bin civarında olan koyunların atıl halde olan ve çevreyi kirleten yününden ip veya kumaş şeklinde istifade etmek üzere yola çıktık” dedi.

    Evliyaoğlu, projede Van Valiliğinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, DAKA Genel Sekterliği, Gürpınar Kaymakamlığı ve üniversitenin kendilerine birçok konuda desteklerinin olduğuna vurgu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Van Gürpınar koyun kumaş
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