Dünyanın en zararlı yiyecekleri! Kalp krizi ve kanser riskini artırıyor

Mutfağımızda bulunan birçok yiyeceğin sağlıklı olduğunu düşünsek de sağlığımız için oldukça kötü etkiler yaratabiliyor. Kanser ve kalp hastalıkları dünya üzerinde en fazla ölüme sebep olan hastalıklar arasında yer alıyor. Bu tehlikeli hastalıkların riskini azaltmak için yenilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor.

Beslenme uzmanları bazı hastalıkların temel nedeninin yetersiz beslenme olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenme eksikliği kalp hastalığı, obezite, tip 2 diyabet ve en az 13 farklı kanser türü riskini artırabiliyor.