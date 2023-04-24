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Dünyanın en zararlı yiyecekleri! Kalp krizi ve kanser riskini artırıyor

24.04.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser, kalp hastalıkları, diyabeti, kolesterol gibi hastalıklarda yediğimiz yiyecekler hastalığı oldukça etkiliyor. Sağlıklı olduğunu düşünerek tükettiğimiz birçok yiyecek sağlığımızı riske atıyor. Uzmanlar sıklıkla tükettiğimiz dünyanın en zararlı yiyecekleri hakkında uyarıyor.

Mutfağımızda bulunan birçok yiyeceğin sağlıklı olduğunu düşünsek de sağlığımız için oldukça kötü etkiler yaratabiliyor. Kanser ve kalp hastalıkları dünya üzerinde en fazla ölüme sebep olan hastalıklar arasında yer alıyor. Bu tehlikeli hastalıkların riskini azaltmak için yenilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor.

Beslenme uzmanları bazı hastalıkların temel nedeninin yetersiz beslenme olduğunu belirtiyor. Sağlıklı beslenme eksikliği kalp hastalığı, obezite, tip 2 diyabet ve en az 13 farklı kanser türü riskini artırabiliyor.

DÜNYANIN EN ZARARLI YİYECEKLERİ

SOFRA TUZU

SOFRA TUZU
Tuz bir çok hastalığı tetikliyor. Kalp hastalığı da bunlardan biri. Bir sodyum kaynağı olan tuz tüketimi kalp ve damar sağlığını tamamen bozuyor. Damarların tıkanmasına sebep olabiliyor. Kalp sağlığını korumak için sofra tuzundan uzak durmanız öneriliyor.

MISIR GEVREKLERİ

MISIR GEVREKLERİ
Mısır gevrekleri özellikle pratik kahvaltı yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Mısır gevrekleri yüksek şeker oranı sebebiyle sağlığınızı bozuyor. Mısır gevreği obezite, iltihaplanma, yüksek kolesterol ve diyabete zemin hazırlayan aynı zamanda kalp sağlığını tehdit eden bir besin olarak Amerikan Gıda Dairesi tarafından tasdik ediliyor.

PATATES KIZARTMASI

PATATES KIZARTMASI
Bilimsel araştırmalar yüksek düzeyde kızarmış patates tüketiminin hem hipertansiyon hem de tip 2 diyabet riskini arttırdığını gösteriyor. Kızarmış patates içerdiği yüksek orandaki doymuş yağ nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor

BARBEKÜ SOS

BARBEKÜ SOS
Barbekü sosu da aynı ketçap gibi çok fazla tüketilen sosların başında geliyor. Tipik bir barbekü sosun birkaç kaşığında 310 miligram sodyum bulunuyor. Bu da kalp ve damar sağlığınız için risk oluşturuyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Bu tür yağların yüksek tüketiminin kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, alımlarımızı kadınlar için 20 gr ve erkekler için 30 gr doymuş yağ gibi önerilen miktarlarda tutmamız önemlidir. Beslenme uzmanı Rob "Tabii ki, hindistancevizi yağı, dengeli, sağlıklı ve çeşitli bir diyetin parçası olarak tadını çıkarabileceğimiz ve almamız gereken bir şeydir, ancak ne kadar tükettiğimize dikkat edin ve zeytinyağı, fındık, tohumlardan daha sağlıklı doymamış yağları tercih etmeye çalışın" dedi.
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