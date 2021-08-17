Düşman füzelerine "Nazar" değecek! İlk kez görüntülendi

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ve 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) da tanıtılan Nazar Sistemi'ni ilk kez Anadolu Ajansı görüntüledi. Nazar Sistemi, yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip füzeleri etkisiz hale getiriyor.

İŞTE DÜŞMAN FÜZELERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRECEK NAZAR PROJESİ

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlıklara sahip üçüncü ve dördüncü nesil füzelerin son yıllarda özellikle askeri üsler ve stratejik sivil hedefler için önemli bir tehdit haline gelmeye başladığını söyledi. Füze sistemlerindeki gelişmeye paralel olarak tüm dünyada bu tür füzelere karşı nasıl önlemler alınacağına ilişkin ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Cankara, Türkiye'de yürütülen çalışmaların en önemlilerinden birinin Nazar Projesi olduğunu ifade etti.

Cankara, Meteksan Savunma olarak Nazar Projesi'ne 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme kapsamında başladıklarını hatırlatarak, projenin aşamalar halinde devam ettiğini bildirdi.

"SÜPER GÜÇLERDE VAR" Nazar Projesi'nin hedefinin, askeri üs ve tesisler ile Deniz Kuvvetlerinin önemli platformlarının elektro-optik ve kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzelere karşı korunması olduğunu vurgulayan Cankara, şöyle konuştu: "Bunu yaparken de aslında diğer konvansiyonel sistemlerden farklı olarak bu kez lazer teknolojilerini kullanıyoruz. Lazer teknolojileri şu anda elektronik karşı tedbir amacıyla kullanabilen dünyada çok az sayıda ülke var, bunlar da daha çok 'süper güç' dediğimiz ülkeler. Sahaya inen ürünler ise bir elin parmaklarından çok daha az. O yüzden Nazar Projesi ile elde ettiğimiz yetenek gerçekten ülke savunması açısından önümüzdeki 10 yıl içinde çok büyük bir değer yaratacak ve ortaya çıkacak ürünler dünya pazarında önemli bir ihracat kapısı olacak."

"KEDİ GÖZÜ PARLAMASIYLA" FÜZEYİ YAKALIYOR Nazar Sistemi'nin çalışmasına ilişkin de bilgi veren Özgür Cankara, şunları kaydetti: "Bir füze sistemi hayal edelim. Bu füze bir tehdit olarak platformumuza doğru geliyor. Nazar, öncelikle doğru dalga boyunda bir lazer kaynağı ile bu füzeyi aydınlatıyor. Aydınlattığı sırada füzenin arayıcı başlığında 'kedi gözü parlaması' dediğimiz bir yansıma oluşuyor. Biz onu çıplak gözle göremiyoruz ama Nazar Sistemi'nin kameraları bu parlamayı fark ediyor ve takip etmeye başlıyor. Takip ederken de doğru modülasyonda yönlendirilmiş bir lazer ışınını arayıcı başlığa doğru yönlendiriyor. Bu sırada arayıcı başlık körleşiyor, hedefini göremez hale geliyor ve artık füze hedefe değil, bambaşka bir yere doğru yönleniyor. Dolayısıyla bulunduğumuz hedef, platform için bir tehdit olmaktan çıkıyor."