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  4. Düzce'de felaketin bıraktığı korkunç izler ortaya çıktı! Selin bilançosu gözler önüne serildi

Düzce'de felaketin bıraktığı korkunç izler ortaya çıktı! Selin bilançosu gözler önüne serildi

28.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce selin etkisiyle zor günler geçiriyor. Kentte etkili olan sağanak yaşamı felç etti. Düzce'ye bağlı köylerden birinde otel inşaatı çöktü. Ayrıca bazı bölgelere ulaşım sağlanamıyor, araçlar ve yayalar alternatif yolları takip etmek durumunda kalıyor. Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle su kesintisi yaşanması da felaketin boyutunu artırıyor.

Düzce'de sel nedeniyle vatandaşlar büyük sıkıntılar yaşıyor. Bölgeden gelen kareler de durumunun vahametini ortaya koyuyor. Öte yandan sel yalnızca insanları değil, hayvanların yaşamını da olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle bir tavuk kümesinin sular altında kalması sonucu 180 bin civcivin telef olduğu gelen bilgiler arasında.

Sel felaketinden korkunç kareler! Acı bilanço böyle görüntülendi

Düzce'de gece saatlerinde etkili olan sağanak, birçok bölgede hasara neden oldu.
Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Gölyaka ilçesindeki tavuk kümesi de sular altında kaldı, 180 bin civciv öldü.
Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı, alt katlardaki 180 bin hayvan telef oldu. Şu anda üst kattaki hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 'Yağmur devam etmesin' diye dua ediyoruz" dedi.

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Merkeze bağlı Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1,5 kilometrelik yol, sel suları ile kaplandı.
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Anahtar Kelimeler:
sel Düzce
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