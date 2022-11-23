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  4. Düzce'deki deprem sonrası panik anları kamerada! İstanbul'da vatandaşlar depreme böyle yakalandı

Düzce'deki deprem sonrası panik anları kamerada! İstanbul'da vatandaşlar depreme böyle yakalandı

23.11.2022 05:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Düzce'de sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD Başkanı "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul'da deprem anının kameralara yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.

Düzce'de sabah 04.08'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.9, merkez üssünü ise Gölyaka olarak açıkladı. Depremle ilgili AFAD Başkanı "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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İstanbul ve Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi! İstanbul ve Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi!

DEPREM ANI İSTANBUL'DA BÖYLE KAYDA GEÇTİ

Depremin ardından İstanbul'da hissedilen sarsıntı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Esenler'de bir pastane ile Fatih'te bir kebapçıda depremin şiddetini anlatan görüntüler kayda geçti.

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Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

DEPREM SONRASI VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

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