Düzce'deki deprem sonrası panik anları kamerada! İstanbul'da vatandaşlar depreme böyle yakalandı

Düzce'de sabah 04.08'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.9, merkez üssünü ise Gölyaka olarak açıkladı. Depremle ilgili AFAD Başkanı "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

DEPREM ANI İSTANBUL'DA BÖYLE KAYDA GEÇTİ

Depremin ardından İstanbul'da hissedilen sarsıntı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Esenler'de bir pastane ile Fatih'te bir kebapçıda depremin şiddetini anlatan görüntüler kayda geçti.

Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.