DYK kurs başvuruları ne zaman? Destekleme Yetiştirme Kursları e-kurs başvuru yapma

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvurularının ne zaman alınacağı belli oldu. Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na ilişkin açıklama, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, "Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz." dedi. İşte detaylar...

DYK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK için başvurularının 12 Ekim'de başladığı belirtildi. Başvurular 15 Ekim'de son bulacak.

Bakan Özer, DYK'ya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz."

Kurslar 16 Ekim'de başlayacak. Bu kurslarda fen bilimleri, matematik ve Türkçe derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.

DYK başvuruları "https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar" ya da "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılacak.