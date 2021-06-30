e-Okul VBS girişi: 2021 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS sınav sonucu sorgulama...

Sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçlar açıklandı ve sonuçların nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. Bu yıl tam 97 öğrenci tam puan aldı ve bu 97 öğrenci LGS birinciliğini paylaşıyor. Öğrenciler "e-Okul VBS girişi: 2021 LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenecek. İşte ayrıntılar...

LGS sonuçları nasıl kontrol edilir?

Geçen yıl da olduğu MEB bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak ele alındı. Sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılı sonuçlara yer verildi.

SORU İPTALİ OLMAYACAK LGS sınavında farklı branşlarda toplamda 90 soru yer aldı. Sınav 09.30'da başladı ve öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil alanında soruları yöneltildi.

Sınavın ikinci oturumu 11.30'da başladı. İkinci oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri soruları ile karşı karşıya kaldı. Merkezi sınavdaki soruların hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİ BİRİNCİ OLDU! 36 farklı ilden sınava katılan 97 öğrencinin 500 tam puan aldığı açıklandı. Bu 97 öğrenci birinciliği paylaşıyor.