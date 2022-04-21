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Ebeler Haftası mesajları 2022! En yeni, en güzel Ebeler Haftası mesajları ve sözleri!

21.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebeler Haftası mesajları, zor koşullarda çalışan ebelerin sağlık sistemi üzerindeki önemini vurgulamak için kutlanan bu anlamlı hafta sebebiyle merak konusu oldu. En yeni, en güzel Ebeler Haftası mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu mesleği yapanları onurlandırmak için ilk defa 1991 yılında kutlanan gün, o zamandan bugüne dek 5 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Türkiye'de ise 21-28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. İşte Ebeler Haftası mesajları...

Ebeler Haftası mesajları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Anne ve çocuk sağlığı için bir hayli önemi olan bu mesleği yapanları onurlandırmak, mesleğin önemine ve koşullara dikkat çekmek için kutlanan bu haftaya ilişkin sözler merak konusu oldu. Biz de haftanın önemini vurgulayan, anlamlı ve en güzek Ebeler Haftası mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte Ebeler Haftası mesajları...

EBELER HAFTASI MESAJLARI 2022

Köy ebesi yollarda, kışın, buzda, karlarda, gece gündüz, en soğuk havalarda dolanır durur. Yağmur çamur altında, hele kar yağdığında; bazen yollar kapanır, gider katır sırtında.
Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olarak, aile ve toplumun oluşmasında önemli bir yere sahip olan ebelerimize minnettarız. Tüm Ebelerimizin Ebeler Haftası Kutlu olsun.
Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin "21-28 NİSAN EBELER HAFTASI"nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...
Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan EBELERIMIZIN EBELER HAFTASI KUTLU OLSUN.
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