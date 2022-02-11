HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Edirne Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı! Bulgar turist: Mazotu da doldurup gidiyoruz

Edirne Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı! Bulgar turist: Mazotu da doldurup gidiyoruz

11.02.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan’dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı’nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabah 05.00’ten itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar vatandaşlar, otoparkı da doldurdu. Pazarda fiyatların çok ucuz olduğunu belirten Bulgar turist, ''Ayda bir defa geliyoruz pazara. Her şeyimizi buradan alıyoruz. Mazotu da buradan dolduruyoruz'' derken, başka bir turist, ''Her şeyi aldık. Her şeyi burada bulabiliyoruz. Seviyoruz'' dedi.

Bulgaristan Hükümeti’nin Türkiye’den ülkeye girişte PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve otoparkı doldurdu adım atacak yer kalmadı. Gıdadan giyime, zücaciyeden, mobilyaya ve hatta benzine kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayan Bulgar turistler, Türkiye’den ülkeye dönüşlerde istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından yeniden Edirne’ye akın etmeye başladı.

''YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELMEYE DEVAM EDİYORLAR''

Ulus Pazarı otopark görevlisi Adem Şahin, “Sabahtan 5 buçuk 6 gibi otoparkımız doldu. Yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyorlar. Otoparkımız doldu dışarda dahi doldu yer kalmadı. Otopark dolu olduğu için dışarıda karşı taraflarda yer bulmaya çalışıyorlar onlara yardımcı oluyoruz” dedi.
Tekirdağ’dan gelen pazar Esnafı Ali Kotan, “Sabahın 5’inden itibaren Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar pazarımızı doldurdu. Geçen haftaya göre bu hafta daha yoğun. Böyle giderse Edirne esnafı da Pazar esnafı da maddi olarak kazanç elde edecektir. Bulgaristan’dan gelen turistler esnafa da can suyu oldu diyebiliriz” dedi.

''HER ŞEYİ EDİRNE'DEN ALIYORUZ''

''HER ŞEYİ EDİRNE'DEN ALIYORUZ''
Bulgaristan’dan alışverişe gelen Ahmet Emilow, “Edirne’den çok memnunuz. Geçen hafta da gelmiştik. Bu hafta yine ihtiyaçlarımızı alacağız. 2 sene öncesinde gene buradaydık. Her fırsatta hemen Edirne’ye geliyorum. Yeme, içme, tekstil, ev eşyası gibi her türlü ihtiyacımızı İstanbul’dan değil, Edirne’den alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz” dedi.
Bulgaristan’dan alışverişe gelen İvelino Merdanow, hem alışveriş yaptıklarını hem de yemek yediklerini belirterek çok memnun olduklarını söyledi.

''MAZOTU DA DOLDURUP GİDİYORUZ''

''MAZOTU DA DOLDURUP GİDİYORUZ''
Pazarda fiyatların çok ucuz olduğunu belirten Bulgar vatandaşlardan Mehmet Ali Rasim, “Ayda bir defa geliyoruz pazara her şeyimizi buradan alıyoruz. Giysi alırız, çocuklara takım alırız, mazotu da buradan dolduruyoruz. Her şey güzel” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ortak çıktı

İlginizi Çekebilir

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Meriç Erkan itirafı! "Aşk yaşamadık! Allah yoluna girdiyse..."

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.