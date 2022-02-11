Edirne Ulus Pazarı'nda adım atacak yer kalmadı! Bulgar turist: Mazotu da doldurup gidiyoruz

Bulgaristan Hükümeti’nin Türkiye’den ülkeye girişte PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve otoparkı doldurdu adım atacak yer kalmadı. Gıdadan giyime, zücaciyeden, mobilyaya ve hatta benzine kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayan Bulgar turistler, Türkiye’den ülkeye dönüşlerde istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından yeniden Edirne’ye akın etmeye başladı.

''YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELMEYE DEVAM EDİYORLAR''

Ulus Pazarı otopark görevlisi Adem Şahin, “Sabahtan 5 buçuk 6 gibi otoparkımız doldu. Yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyorlar. Otoparkımız doldu dışarda dahi doldu yer kalmadı. Otopark dolu olduğu için dışarıda karşı taraflarda yer bulmaya çalışıyorlar onlara yardımcı oluyoruz” dedi.

Tekirdağ’dan gelen pazar Esnafı Ali Kotan, “Sabahın 5’inden itibaren Bulgaristan’dan gelen vatandaşlar pazarımızı doldurdu. Geçen haftaya göre bu hafta daha yoğun. Böyle giderse Edirne esnafı da Pazar esnafı da maddi olarak kazanç elde edecektir. Bulgaristan’dan gelen turistler esnafa da can suyu oldu diyebiliriz” dedi.

''HER ŞEYİ EDİRNE'DEN ALIYORUZ'' Bulgaristan’dan alışverişe gelen Ahmet Emilow, “Edirne’den çok memnunuz. Geçen hafta da gelmiştik. Bu hafta yine ihtiyaçlarımızı alacağız. 2 sene öncesinde gene buradaydık. Her fırsatta hemen Edirne’ye geliyorum. Yeme, içme, tekstil, ev eşyası gibi her türlü ihtiyacımızı İstanbul’dan değil, Edirne’den alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz” dedi.

Bulgaristan’dan alışverişe gelen İvelino Merdanow, hem alışveriş yaptıklarını hem de yemek yediklerini belirterek çok memnun olduklarını söyledi.