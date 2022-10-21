Edirne’de ticari taksi sürücülerine ceza yağdı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, belediyeden çalışma şoför kartları olmadığı tespit edilen 6 ticari taksi sürüsüne toplam 10 bin 938 TL cezai işlem uygulanırken, 2 ticari taksi ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince; ticari taksi ve toplu taşıma araçlarında sigorta, muayene, ruhsat SRC, psikoteknik, belediye kartı ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Talatpaşa Asfaltı’nda ve kentin diğer işlek noktalarında ticari taksi ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri kıskıvrak yakaladı.

Toplu taşıma araçları ve ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde, araç muayenesini yaptırmayan ve belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ticari taksi ve toplu taşıma araçlarını tek tek durduran polis ekipleri; muayene, sürücü kimlikleri, SRC ve psikoteknik belge gibi çeşitli konularda sorgulama yaptı. Yapılan sorgulamada evrakı eksik olan sürücüler cezadan kaçamadı. Evrakı tam olan sürücülere teşekkür ederek hayırlı günler dileyen polis ekipleri, denetimden kaçmaya çalışan sürücülere ise geçit vermedi. Denetimler sırasında SRC ve piskoteknik belgesi olmayan ticari bir taksi sürücüsüne 637 lira cezai işlem uygulanırken, araç sahibine ise 3 bin 216 lira ceza kesildi.

Öte yandan, daha önceki denetimlerde uyarılan ve yapılan sorgulamada aracının muayenesinin eksik olduğu tespit edilen toplu taşıma sürücüsüne ise 888 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.