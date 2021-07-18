Ekipler seferber oldu! Bursa'da nefes kesen kurtarma operasyonu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Uludağ’ın eteklerinde bulunan Balaban Şelalasi’nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Ahmet Solmaz ve arkadaşları, serinlemek için Balaban Şelalesi’ne geldi. Burada kaygan zeminde ayağı kayan Ahmet Solmaz, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şelaleden kayalıklara düştü. Solmaz yaralanırken, panik yapan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN YARALI GENCE ULAŞILDI

Yolu bulunmayan ve araç ile ulaşım olmayan bölgeye ulaşmak için AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerine uzaklığı yaklaşık 10 kilometre olan şelaleye yamaçlardan, patika yollardan ve kayalıklardan atlayarak ulaştı.

2 saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaşılan ve vücudunda çok sayıda kırık bulunan gence ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Ekipler, yaralı Ahmet Solmaz’ı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, üşüyen Solmaz için ateş yakıldı. Bölgenin araç yolunun olmaması ve arazinin engebeli olması sebebiyle helikopter talep edildi. İstanbul’dan havalanan skorsky tipi askeri helikopter, yaklaşık 30 dakika sonra Balaban Şelalesi’ne ulaştı.