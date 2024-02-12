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    4. Ekmek yemeyi sevenlere iyi haber! Beslenme uzmanı neden daha fazla ekmek yemeniz gerektiğini açıkladı 'Yemeye başladım ve kilo almadığımı fark ettim'

    Ekmek yemeyi sevenlere iyi haber! Beslenme uzmanı neden daha fazla ekmek yemeniz gerektiğini açıkladı 'Yemeye başladım ve kilo almadığımı fark ettim'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    12.02.2024 17:08 | Son Güncelleme:
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    Genellikle sağlıklı beslenmenin içerisinde ekmeğe pek de yer olmadığı düşünülür. Ancak bir beslenme uzmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla ekmek yemeyi sevenler için iyi haberi verdi. Neden daha fazla ekmek yemeniz gerektiğini madde madde anlatan beslenme uzmanı ancak elbette sadece özel bir ekmek çeşidine vurgu yaptı.

    Bir beslenme uzmanı, insanların neden daha fazla ekşi mayalı somun ekmeği yemesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlattıktan sonra ekmek tüketmeyi seven pek çok kişiyi sevindirdi.

    NEDEN DAHA ÇOK EKMEK YEMEK GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI (ANCAK SADECE BELİRLİ BİR ÇEŞİDİNİ)

    28 yaşındaki Kayla Varney'nin TikTok'ta 245.000'den fazla takipçisi var ve burada en sevdiği yiyeceklerin besinsel faydaları da dahil olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşam ipuçlarını paylaşıyor.

    EKŞİ MAYALI EKMEĞİ SEVMESİNİN 5 NEDENİNİ AÇIKLADI

    EKŞİ MAYALI EKMEĞİ SEVMESİNİN 5 NEDENİNİ AÇIKLADI

    Dailymail'de yer alan habere göre; içerik üreticisi, bir beslenme uzmanı olarak "ekşi mayalı ekmeği kesinlikle sevmesinin" beş nedenini sıraladıktan sonra kısa süre önce viral oldu.

    'BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN HARİKA'

    'BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN HARİKA'

    Varney ilk olarak ekşi mayalı ekmeğin 'bağırsak sağlığı için harika' olduğunu açıkladı. 'Ekşi mayalı ekmek fermente olduğundan sindirimi beyaz ekmeğe göre çok daha kolaydır' dedi. 'Aynı zamanda bir prebiyotik görevi de görüyor; bu da lifin bağırsaklarınızdaki 'iyi' bakterileri beslemeye yardımcı olduğu anlamına geliyor.' dedi.

    Varney 'Diğer ekmek türlerine göre glüten oranının daha düşük olduğunu, dolayısıyla glüten intoleransı olan kişilerin bunu normal ekmeğe göre daha iyi tolere edebileceğini' ekledi.

    'KAN ŞEKERİNDE ANİ YÜKSELİŞE NEDEN OLMAZ'

    'KAN ŞEKERİNDE ANİ YÜKSELİŞE NEDEN OLMAZ'

    Varney, bir başka faydasının da ekşi mayanın diğer ekmek türlerine göre 'glisemik indeksinin daha düşük' olması ve 'kan şekerinde ani yükselişe neden olmaması' olduğunu söyledi.

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