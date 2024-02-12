Ekmek yemeyi sevenlere iyi haber! Beslenme uzmanı neden daha fazla ekmek yemeniz gerektiğini açıkladı 'Yemeye başladım ve kilo almadığımı fark ettim'

'BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN HARİKA'

Varney ilk olarak ekşi mayalı ekmeğin 'bağırsak sağlığı için harika' olduğunu açıkladı. 'Ekşi mayalı ekmek fermente olduğundan sindirimi beyaz ekmeğe göre çok daha kolaydır' dedi. 'Aynı zamanda bir prebiyotik görevi de görüyor; bu da lifin bağırsaklarınızdaki 'iyi' bakterileri beslemeye yardımcı olduğu anlamına geliyor.' dedi.