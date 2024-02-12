Ekmek yemeyi sevenlere iyi haber! Beslenme uzmanı neden daha fazla ekmek yemeniz gerektiğini açıkladı 'Yemeye başladım ve kilo almadığımı fark ettim'

Bir beslenme uzmanı, insanların neden daha fazla ekşi mayalı somun ekmeği yemesi gerektiğini ayrıntılarıyla anlattıktan sonra ekmek tüketmeyi seven pek çok kişiyi sevindirdi.
28 yaşındaki Kayla Varney'nin TikTok'ta 245.000'den fazla takipçisi var ve burada en sevdiği yiyeceklerin besinsel faydaları da dahil olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşam ipuçlarını paylaşıyor.
Dailymail'de yer alan habere göre; içerik üreticisi, bir beslenme uzmanı olarak "ekşi mayalı ekmeği kesinlikle sevmesinin" beş nedenini sıraladıktan sonra kısa süre önce viral oldu.
Varney ilk olarak ekşi mayalı ekmeğin 'bağırsak sağlığı için harika' olduğunu açıkladı. 'Ekşi mayalı ekmek fermente olduğundan sindirimi beyaz ekmeğe göre çok daha kolaydır' dedi. 'Aynı zamanda bir prebiyotik görevi de görüyor; bu da lifin bağırsaklarınızdaki 'iyi' bakterileri beslemeye yardımcı olduğu anlamına geliyor.' dedi.
Varney 'Diğer ekmek türlerine göre glüten oranının daha düşük olduğunu, dolayısıyla glüten intoleransı olan kişilerin bunu normal ekmeğe göre daha iyi tolere edebileceğini' ekledi.
Varney, bir başka faydasının da ekşi mayanın diğer ekmek türlerine göre 'glisemik indeksinin daha düşük' olması ve 'kan şekerinde ani yükselişe neden olmaması' olduğunu söyledi.