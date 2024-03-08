Ekrem İmamoğlu 'ilk kez açıklıyorum' dedi, 2 AK Partili başkanın ismini verdi: Beni aradılar...

ARAYAN İKİ AK PARTİLİ'Yİ AÇIKLADI

Biz bunu nasıl duyduk biliyor musunuz Fatih Bey? Beni uyaran Eyüpsultan Belediye Başkanı oldu, AK Partili. Aynı uyarıyı aynı tedirginliği Kağıthane Belediye başkanından da duydum. 'Başkanım burada böyle bir proje vardı biz bu işin doğru olmadığı kanaatindeyiz söylemek zorundayım' dediler. İlk defa söylüyorum ismini burada.