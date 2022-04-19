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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi tutarı ne kadar?

19.04.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması ile netlik kazandı. Bakan Bilgin'in açıklamasının detayları merak konusu olurken vatandaşlar Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi tutarı ne kadar? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte Bakan Bilgin'in açıklaması ve konuya dair detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ve ödeme tarihleri konusunda beklenen açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Haftalardır beklenen açıklamanın detayları merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi tutarı ne kadar? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün, bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve emekli bayram ikramiyesi tutarı ile ilgili açıklamada bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verdi. Asgari ücret zammının gündemlerinde olmadığını ifade eden Bakan Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi tutarının 1100 TL yapılacağını söyledi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin 28-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatacağını ifade etti.
İşte Bakan Bilgin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalardan satır başları:
"Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir...
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Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin
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