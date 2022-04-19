Emekli bayram ikramiyesi ve ödeme tarihleri konusunda beklenen açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Haftalardır beklenen açıklamanın detayları merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman? Bayram ikramiyesi tutarı ne kadar? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...