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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi kurban bayramından önce yatar mı?

01.07.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile emeklilere yatacak ikramiye merak konusu oldu. 2018’den beri emeklilere verilen bayram ikramiyesi bu yıl ne zaman yatacağı merak edilmeye başlanırken, zamlı fiyatı araştırılıyor. Peki Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi kurban bayramından önce yatar mı? Detaylar haberimizde...

Ramazan Bayramı’nda verilen bayram ikramiyesinin ardından emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi için gün saymaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala "Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?" , "Kurban bayramı ikramiyeleri ne kadar?" , "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. Emeli ikramiyesine ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Emekli ikramiyesi kurban bayramından önce yatar mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 20 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyeleri ise emekliler tarafından merak konusu oldu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Her yıl iki defa yatırılan ikramiyelerin bu yıl ilki Ramazan Ayında yatırıldı. Kurban Bayramı için hesaplara yatırılacak olan ikramiyelerin tarihi araştırılıyor.

BAYRAMDAN ÖNCE HESABA GEÇER Mİ?

BAYRAMDAN ÖNCE HESABA GEÇER Mİ?
Bu yıl Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi tarihinin arefe günü olması sebebiyle ikramiyelerin bir kaç gün evvel yatırılması planlanıyor.
Bu kapsamda 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLDU?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLDU?
3 yıldır yatırıla yılından bu yana yatırılan ikramiye 1.000 Türk Lirası olurken bu yıl gelen 100 TL'lik zam ile 1.100 TL'ye yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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