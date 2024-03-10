Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüştü! Vahşette yeni detaylar: Satırla parçalara ayırmış

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak’ta geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Cengiz Bedir (51), boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Zeynep Bedir (45) ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i (26) tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli’ndeki tarlasına gömdü.Cengiz Bedir İstanbul’a dönerken, Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir’den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli Cengiz Bedir’i teknik ve fiziki takibe aldı. Kırklareli’ne bağlı Çeşmeköy’de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen Bedir’in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

