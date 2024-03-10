HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüştü! Vahşette yeni detaylar: Satırla parçalara ayırmış

Emekli polis, eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömmüştü! Vahşette yeni detaylar: Satırla parçalara ayırmış

10.03.2024 17:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan emekli polis, boşanma aşamasındaki eşi ve oğlunu öldürüp cansız bedenlerini Kırklareli'nde tarlaya gömmüştü. Korkunç olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için, oğluyla yaşadığı eve giden zanlının emniyetteki ifadesinde, yaşanan tartışma sırasında eşi ve oğlunu kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ayrıca, eşi ve oğlunun cansız bedenlerini satırla parçaladığını da itiraf etti.

Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak’ta geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru Cengiz Bedir (51), boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Zeynep Bedir (45) ile oğlu Ömer Faruk Bedir’i (26) tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli’ndeki tarlasına gömdü.Cengiz Bedir İstanbul’a dönerken, Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir’den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli Cengiz Bedir’i teknik ve fiziki takibe aldı. Kırklareli’ne bağlı Çeşmeköy’de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen Bedir’in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa

GÖZALTINA ALINDI

GÖZALTINA ALINDI

Ortaklaşa yapılan çalışmalarda, Bedir’in Cuma akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasına gidip geldiğini tespit etti. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı tarlaya gitmesinden şüphelenilen Cengiz Bedir, İstanbul’a döndükten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

İTİRAF ETTİ

Bedir, emniyette verdiği ilk ifadesinde eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

CANSIZ BEDENLER TARLADAN ÇIKARILDI

CANSIZ BEDENLER TARLADAN ÇIKARILDI

Jandarma ve polis ekipleri, kadavra köpeklerinin de yardımıyla Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir’in parçalanmış cansız bedenlerini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan emekli polis memuru Cengiz Bedir, korkunç cinayetin ayrıntılarını itiraf etti. Bedir’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti.

Bedir’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Kırklareli
En Çok Okunan Haberler
''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

''Ya paramı ödersiniz ya da sözleşmemi feshederim!''

YRP adayından tepki çeken video! Hemen kaldırıldı, parti özür diledi

YRP adayından tepki çeken video! Hemen kaldırıldı, parti özür diledi

AK Partili isim kazada ölmemiş

AK Partili isim kazada ölmemiş

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

Dani Alves intihar mı etti? Abisinden son dakika açıklaması geldi!

Kurtuluş Savaşı'nda şehit kanı dökülen yerlerden seçilmiş

Kurtuluş Savaşı'nda şehit kanı dökülen yerlerden seçilmiş

13 yıllık faili meçhul cinayet, aşk üçgeni sayesinde çözüldü!

13 yıllık faili meçhul cinayet, aşk üçgeni sayesinde çözüldü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.