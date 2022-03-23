Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Ramazan ayına sayılı günler kala emekliler bayram ikramiyesini sorgulamaya başladı. Milyonlarca emekli ve memur bu yıl bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. 2022 bayram ikramiyesine dair yapılacak en küçük bir açıklama bile merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu ücret bilindiği üzere 1100 TL olmuştu. Şimdilerde ise ikramiyenin yeniden zamlanıp zamlanmayacağı araştırılıyor. 2022 bayram ikramiyesine dair merak edilen detayları haberimizde işledik...

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Emekliye yatırılacak olan bayram ikramiyesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete gelen yüzde 50.51'lik zam sonrası, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisini ortaya çıkardı.

2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemelerin yapılması bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için 4 formül göz önüne alınıyor. Birinci formüle göre, ikramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşmişti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek.

Formül ikiye göre, bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı yapıldı. Bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilir.

Formül üçe göre, bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanma ihtimali var. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilir.