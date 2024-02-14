En sevilmeyen 4 burç belli oldu! Gördüğünüz an uzaklaşın

İKİZLER BURCU

İkizler burcu bu listenin başında yer alıyor. İkizler her şeyi planlayarak yapan ve zayıf insanları kullanmayı seven bir burçtur. Kolayca sinirlenirler ve gerginlik çıkarabilirler. Oldukça konuşkan bir yapıya ve eğlenceli kişiliğe sahip olan ikizler burçları karşılarındaki kişileri kolayca manipüle edebilirler. Ancak ikizlerin güvenilmez ve iki yüzlü olduğu bilgisi düşünüldüğü kadar doğru değildir. İkizlerden çok daha iki yüzlü burçlar da vardır.