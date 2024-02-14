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    4. En sevilmeyen 4 burç belli oldu! Gördüğünüz an uzaklaşın

    En sevilmeyen 4 burç belli oldu! Gördüğünüz an uzaklaşın

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    14.02.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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    Astroloji ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki, insanların ilgisini her zaman çekmiştir. Hangi burçların daha az sevildiği ve nedenleri, astroloji meraklılarını derinden etkiliyor. Bazı burçlar var ki onlardan koşarak uzaklaşılıyor. Astrolojiye göre en sevilmeyen burçlar ve özelliklerini haberimizde derledik.

    Astrolojik profil ve kişilik özellikleri arasındaki karmaşık ilişki, insanların burçları hakkındaki algılarını yeniden değerlendirmelerine neden oluyor. Her burcun kendine özgü güçlü ve zayıf yanları olduğu düşünülse de bazı burçların toplumda daha az popüler olduğu biliniyor. Burçlara bakarak önyargı geliştirmek yanlış olsa da insanların en nefret ettiği burçlar genellikle aynı oluyor.

    EN SEVİLMEYEN 4 BURÇ

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    İkizler burcu bu listenin başında yer alıyor. İkizler her şeyi planlayarak yapan ve zayıf insanları kullanmayı seven bir burçtur. Kolayca sinirlenirler ve gerginlik çıkarabilirler. Oldukça konuşkan bir yapıya ve eğlenceli kişiliğe sahip olan ikizler burçları karşılarındaki kişileri kolayca manipüle edebilirler. Ancak ikizlerin güvenilmez ve iki yüzlü olduğu bilgisi düşünüldüğü kadar doğru değildir. İkizlerden çok daha iki yüzlü burçlar da vardır.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Akrep burçları kendi duygularını belli etmeyen ketum ve sessiz kişilerdir. Saman altından su yürüten tabiri akrep burçlarını temsil etmektedir. İş yerinde ve sosyal ortamlarda hırslı, saldırgan ve kinci karakterinin yanı sıra aşk konusunda da kıskanç ve fazla sahiplenicilerdir.

    TERAZİ BURCU

    TERAZİ BURCU

    Terazi burçları çevresindeki insanların hayatlarına fazlasıyla müdahale etmeyi seven bir burçtur. Üstelik bu rahatsız edici müdahalelerin farkında olmadığı için iyilik yaptıklarını düşünürler. Ancak bu durum çevresini rahatsız etmektedir. Kıskanç ve sahiplenici olan teraziler bir şeyi istemeseler bile o başkalarının eline geçmesin diye istiyor taklidi yapabilirler.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU

    Aslanlar kendilerini herkesten üst görerek insanları aşağılama eğilimindedirler. Yaptıkları hatalardan asla pişman olmazlar ve oldukça soğukkanlı bir şekilde yalan söyleyebilirler.

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