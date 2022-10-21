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Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

20.10.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da İslam Merkezi Camisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında bir caminin kubbesi tamamen yanarak çöktü.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da İslam Merkezi Camisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında bir caminin kubbesi tamamen yanarak çöktü. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken ilk incelemelere göre kaza ihmal nedeniyle yaşandı.
Jakarta’nın kuzeyinde yer alan ve ‘İslam Merkezi Ulu Camii’ olarak geçen caminin kubbesinde çıkan yangın şehrin birçok yerinden görülürken çevrede paniğe neden oldu. Yenileme çalışmalarının devam ettiği ve tadilat halinde olduğu belirtilen cami, yangın sırasında çevreye şiddetli siyah duman saçtı.
Merkezi bir bölgede yer alan cami olay yerine sevk edilen 21 itfaiye aracı ve 100’ün üzerinde itfaiye personeli sayesinde kısa sürede kontrol altına alınırken, yaşanan felaket sonrası caminin içinden gelen görüntüler felaketi gözler önüne serdi.
İhmal Yüzünden
Çöken caminin ardından yapılan ilk incelemede yangının bazı işçilerin yanıcı materyallerin yanında kaynak çalışması yapması sebebiyle ihmal yüzünden çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken caminin yenileme çalışmasında görevli müteahhit firmadan 4 kişi polis tarafından sorguya alındı.

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü

Endonezya’da cami kubbesi önce yandı sonra çöktü
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Endonezya

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