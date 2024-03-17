HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.03.2024 22:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddiasıyla hakkında 8 yıl hapis istenen Engin Polat'ın 19 gün sonra yaptığı telefon görüşmesi dinlemeye takıldı. Arayanın konumu ise şaşırtıcıydı. Çünkü Polat, Maltepe Cezaevi'nden aranıyordu. Görüşmenin konusu Barış Boyun ve çetesiydi. İşte o görüşmenin ayrıntıları...

Banu Parlak'ın 4 saat arayla dükkanı 2 kez taranmıştı ve tetiği çekenlerin ardından 'Daltonlar' çıkmıştı. Saldırı emrini verdiği iddia edilen Polatlara ise cezaevinden esrarengiz bir telefon geldi. Kara para soruşturması kapsamında telefonları dinlenen Engin ve Dilan Polat'ın o görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.


Manşet yönlendirme

BANU PARLAK'IN GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI

BANU PARLAK'IN GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI

1 Ekim Pazar günü Dilan Polat ile aralarında husümet olan Banu Parlak'ın Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlandı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı ve o kişiler Daltonlar çetesi üyesiydi. İddiaya göre aracılar üzerinden baba Sezgin Polat iletişime geçmişti. Sezgin Polat kara para soruşturmasından tutuklandıktan 10 gün sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilip sorgulanmasının nedeni de işte buydu.

2 GÜN ARAYLA ATEŞ AÇILDI

2 GÜN ARAYLA ATEŞ AÇILDI

Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanmasının ardından bu kez namlular Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerine çevrildi. İki gün arayla ateş açıldı.

ESRARENGİZ TELEFON

ESRARENGİZ TELEFON

Kanal D Haber'in haberine göre kara para soruşturmasında Polat ailesinin telefonları dinleniyordu. Saldırıdan 7 gün sonra Engin Polat'a bir telefon geldi. Arayının konumu ise çok dikkat çekiciydi. Mahkum, Maltepe Cezaevi'nden arıyordu. İklinin konuşmalarının içeriği ise Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan Daltonlar çetesiydi.

"ŞU AN DURDU GİBİLER AMA..."

"ŞU AN DURDU GİBİLER AMA..."

Fatih Gezer isimli kişi Polat'a "Bu Can Dalton bu Barış'a ulaşacak kişiler var. Ben onlarla konuştum. Şu an durdu gibiler ama bak saana şunu söylüyorum. Bunlar sana nasıl temas etti. Onu da bilmiyorum da." dedi.

"KASIM'A KADAR BEKLEYİN"

"KASIM'A KADAR BEKLEYİN"

Aynı isim cezaevinden bir gün sonra tekrar arayarak "Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak Kasım'a kadar bekleyin bir ateşkes yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş Kasım'a kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'dakii Barış ile şey hatta ben" dedi. 'Barış' denilen isim ise Daltonların lideri Barış Boyun'du.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Yer: İstanbul! Ruslar sıraya girdi, kuyruk uzadıkça uzadı

Yer: İstanbul! Ruslar sıraya girdi, kuyruk uzadıkça uzadı

Sokak ortasında katledildi, vahşetin detayları ortaya çıktı!

Sokak ortasında katledildi, vahşetin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın 'müjde' tepkisine jet yanıt

Erdoğan'ın 'müjde' tepkisine jet yanıt

Fransa savaşa dahil mi oluyor? Macron yeni açıklama, 'Kara operasyonu' mesajı

Fransa savaşa dahil mi oluyor? Macron yeni açıklama, 'Kara operasyonu' mesajı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.