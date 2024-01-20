HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Erken yaşta bu durumu yaşıyorsanız ilerde kalp hastası olma riskiniz yüksek! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Erken yaşta bu durumu yaşıyorsanız ilerde kalp hastası olma riskiniz yüksek! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2024 09:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün yaygın problemlerinden biri olan stres erken yaştan yaşlılığa kadar her yaş grubunda görülebiliyor. Bilindiği üzere fazla stres yapmak bazı hastalıkların doğmasına sebep verebiliyor. ABD'de yapılan bir araştırma, erken gençlik döneminde ağır strese maruz kalan bireylerin, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde kalp sağlığı sorunlarıyla karşılaşma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Stres, bir kişinin yaşamındaki çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir ve her bireyin stres tetikleyicileri farklı olabilir. Stresin nedenleri genellikle bireysel, sosyal, işle ilgili ve çevresel faktörleri içerir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre erken yaşlardaki stres, ilerleyen dönemde kalp hastalıkları riskini artırıyor.

Keşfet

Araştırmacılar, Güney California Üniversitesine bağlı Çocuk Sağlığı Çalışmalarına katılan 13 ila 24 yaşlarındaki 276 kişinin verilerini inceledi.

Katılımcılar, stres seviyelerine göre "sürekli yüksek stres", "zaman içinde azalan stres", "zaman içinde artan stres" ve "sürekli düşük stres" olmak üzere 4 gruba ayrıldı.

Araştırmacılar, yaptıkları çalışma sonucunda stres seviyesi yüksek kişilerin ilerleyen yaşlarda daha çok kilo aldığını, obezite riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin de arttığını tespit etti.

Ayrıca bu kişilerin ilerleyen yaşlarda damar sağlığının daha kötü ve tansiyonlarının da yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırmanın yazarlarından Güney California Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Fanqi Guo, üniversitenin haber sitesine yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, bize erken yaşlarda stres yönetiminin, koruyucu sağlık davranışı olarak önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
obezite stres kalp hastası kalp ve damar sağlığı
En Çok Okunan Haberler
Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

Otomobil sahnesinde yeni dönem!

Otomobil sahnesinde yeni dönem!

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları belli oldu

Diyarbakır’da akılalmaz iddia: ‘Kaymakam hutbe okuma şeklini beğenmediği imamı dövdü’

Diyarbakır’da akılalmaz iddia: ‘Kaymakam hutbe okuma şeklini beğenmediği imamı dövdü’

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar kandırıldım"

Ölmeden önceki fotoğrafı yürekleri dağladı! Anne-oğul karne günü hayatını kaybetti

Ölmeden önceki fotoğrafı yürekleri dağladı! Anne-oğul karne günü hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.