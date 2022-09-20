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  4. SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü, işte ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü, işte ilk görüntüler...

20.09.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın çıkan alandaki alevleri söndürmek için ekipler çalışıyor. Yangından ilk görüntüler de geldi.

Erzurum'dan gelen son dakika haberine göre Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı!Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla müdahale başlandı.

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bölgeden gelen görüntülerde, üniversitenin yemekhanesinden çıkan siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
yangın Atatürk Üniversitesi
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