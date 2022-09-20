SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü, işte ilk görüntüler...

Erzurum'dan gelen son dakika haberine göre Atatürk Üniversitesi'nde yangın çıktı!Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla müdahale başlandı.
Bölgeden gelen görüntülerde, üniversitenin yemekhanesinden çıkan siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.
Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.
Kaynak: İHA-DHA
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