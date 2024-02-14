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  4. Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

14.02.2024 21:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir otobüste iğrenç bir olay yaşandı. Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste yabancı uyruklu bir kişi, kadın bir yolcuyu taciz etti. Tacizci, yolcular tarafından darp edilirken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuyu taciz etti.
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Kadın tepki gösterirken, şoför otobüsü durdurdu. Araç içindeki diğer yolcular şahsı dışarı çıkarırken, olay polis ekiplerine bildirildi.

Bu sırada yolculardan bazıları şahsı darp etti. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

"PANTALONUN NİYE ISLAK?"

"PANTALONUN NİYE ISLAK?"

Yaşanan o anlar ise araçtaki bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kadın bir yolcu, tacizciye tepki göstererek "Pantolonunun niye ıslak?" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz
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