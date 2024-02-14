Esenyurt'ta otobüste iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti: 'Pantolonun niye ıslak?'

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar-Kıraç seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu K.M.A.M. isimli şahıs, otobüsteki İ.E. isimli kadın yolcuyu taciz etti.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

