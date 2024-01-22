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  4. Esenyurt'ta sokak sokak gezip insanları bıçakladı! Yaralılar var, her yerde aranıyor: 'Sabahtan başlamış bıçaklamaya'

Esenyurt'ta sokak sokak gezip insanları bıçakladı! Yaralılar var, her yerde aranıyor: 'Sabahtan başlamış bıçaklamaya'

22.01.2024 17:09 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda bir kişi, sokaktaki vatandaşları bıçakladı. Saldırı sonucunda 1'i kadın 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan her yerde aranıyor. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya" dedi.

Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAYATTA KARŞILAŞMADIĞIM BİRİ"

"HAYATTA KARŞILAŞMADIĞIM BİRİ"

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

"SABAHTAN BAŞLAMIŞ BIÇAKLAMAYA"

"SABAHTAN BAŞLAMIŞ BIÇAKLAMAYA"

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt saldırı
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