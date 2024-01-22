Esenyurt'ta sokak sokak gezip insanları bıçakladı! Yaralılar var, her yerde aranıyor: 'Sabahtan başlamış bıçaklamaya'

"HAYATTA KARŞILAŞMADIĞIM BİRİ"

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.