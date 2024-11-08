Eşi ölünce 120 kiloya çıktı, 57 kilo verip bambaşka birine dönüştü! Her gün bunu mutlaka yapıyor

Burada diyetisyen Emrah Gülek'in tavsiyeleriyle diyete ve spora başlayan Serpil Ata, 14 ayda 57 kilo verdi ve 63 kiloya düştü. Günde en az 10 bin adım atan ve spor yapan Ata, hem depresyondan çıktı hem de yaşam kalitesini arttırdı hem de hastalıklarından kurtuldu.