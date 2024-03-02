Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti! Sebebini ‘Bu duruma çok öfkelendim’ diyerek anlattı

Gaziantep'te, bir hafta önce boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını adliye çıkışında takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse (26) ilk kez hakim karşısına çıktı. 2 kez müebbet hapis cezası istenen Mertcan Köse, " Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim" dedi.

