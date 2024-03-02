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  4. Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti! Sebebini ‘Bu duruma çok öfkelendim’ diyerek anlattı

Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti! Sebebini ‘Bu duruma çok öfkelendim’ diyerek anlattı

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
02.03.2024 14:19
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Gaziantep’te boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren sanık hakkındaki ilk duruşma görüldü. Mertcan Köse cinayeti neden işlediği ile ilgili duruşmada yaptığı açıklamada “Mahkeme, çocuğun velayetini anneye verince hazmedemedim” ifadelerini kullandı. İşte kan donduran cinayetle ilgili mahkemede yaşananların detayları…

Gaziantep'te, bir hafta önce boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını adliye çıkışında takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse (26) ilk kez hakim karşısına çıktı. 2 kez müebbet hapis cezası istenen Mertcan Köse, " Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim" dedi.

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ACIMASIZCA KATLETMİŞTİ

4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse ile eşi Bilge Köse, geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmasının ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü, adliyeye çağırıldı.

Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından 27 KE 244 plakalı aracıyla adliyeden ayrıldı.

Onları takip eden Mertcan Köse, Atakent Mahallesi'nde baba ile kızının önünü otomobiliyle keserek av tüfeğiyle ateş açtı. Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği saldırıda, Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı

Yaralanan baba ve kız, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalandı. İfadesinde mahkemenin çocuklarının velayetini anneye vermesini hazmedemediği için cinayeti işlediğini söyleyen Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ

2 KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse ile hayatını kaybeden baba ile kızın yakınları ve avukatlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Gaziantep
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