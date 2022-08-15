Eski milli futbolcunun babasına aitmiş! 30 metre kayıp 7 metre yüksekten düştü: 1 yaralı

Feci olay, öğle saatlerinde, Kilimli ilçesinde sahil yolundan Hisararkası Mahallesi'ne giden yolda gerçekleşti. Kamyonun 7 metre yükseklikten bir barakanın üstüne düştüğü olayda sürücü yaralanırken kamyonun düştüğü barakanın sahibi ise herkesin tanıdığı bir ismin babası çıktı. İşte Zonguldak'ta meydana gelen feci kazaya ilişkin tüm detaylar...