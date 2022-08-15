Eski milli futbolcunun babasına aitmiş! 30 metre kayıp 7 metre yüksekten düştü: 1 yaralı

Feci olay, öğle saatlerinde, Kilimli ilçesinde sahil yolundan Hisararkası Mahallesi'ne giden yolda gerçekleşti. Kamyonun 7 metre yükseklikten bir barakanın üstüne düştüğü olayda sürücü yaralanırken kamyonun düştüğü barakanın sahibi ise herkesin tanıdığı bir ismin babası çıktı. İşte Zonguldak'ta meydana gelen feci kazaya ilişkin tüm detaylar...
KAMYON METRELERCE YÜKSEKLİKTEN BARAKANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
İlyas U. idaresindeki çakıl yüklü kamyon, inşaat sahasına seyir halindeyken yokuşta kaymaya başladı.
Geri geri yaklaşık 30 metre kayan kamyon, 7 metre yükseklikten bir evin bahçesindeki boş barakanın üstüne düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonun kasasında yüklü çakıllar etrafa saçıldı. Kamyondan çıkan sürücü İlyas U., ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır tonajlı araçların 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, ilçe merkezine girişine izin verilmediği için kamyon sürücüsünün yokuşlu yolu tercih ettiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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