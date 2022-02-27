Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna silah kuşandı! Direniş çağrısı yapan Lenna'nın pozları gündem oldu

Eski Ukrayna güzeli Anastasiia Lenna silah kuşanıp direniş çağrısı yaptı. Ruya'nın ülkesine yönelik başlattığı işgal girişimiyle ilgili sert ifadeler kullanan Lenna'nın silahlı pozları gündem oldu. Topuklu ayakkabı ve bikinili pozlarının aksine kamuflajlı fotoğraflarını paylaşan Lenna'nın fotoğrafına çok sayıda beğeni geldi.

UKRAYNALI LENNA, SİLAH KUŞANIP ÇAĞRI YAPTI

2015 yılında henüz 24 yaşındayken Ukrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti.

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

Kişisel Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde Lenna, silahlarla poz veriyor.