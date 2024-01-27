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  4. Eskişehir’de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu

Eskişehir’de şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu

27.01.2024 18:03 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de, şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde; görevliler, bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu.
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ESKİŞEHİR'DE KORKUNÇ OLAY

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayıklama bandı üzerinde bulunan kız bebeğin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, bebek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebeğin; kordonun henüz üzerinde olmasından dolayı hastane dışında bir yerde doğduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, Kasım 2021'de yine ayrıştırma bandında 1 kız bebek cesedi daha bulunmuştu. (DHA/AA/İHA)

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Eskişehir ceset bebek çöp
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