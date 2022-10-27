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  4. Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de üniversitelerde okuyan ‘Türk Dünyası öğrencileri’ kahvaltıda bir araya geldi.Tanışma kahvaltısında Dernek Başkanı Ahmet Hızlan yaptığı konuşmasında, ‘’Eskişehir de üniversitelerde okuyan ‘Türk Dünyası öğrencilerimiz’ ve ilimizde dernek olarak faaliyetlerini devam ettiren Türk Dünyası’na hizmet amaçlı kurulmuş dernek başkanlarımızla kahvaltıda bir araya geldik.

Eskişehir’de üniversitelerde okuyan ‘Türk Dünyası öğrencileri’ kahvaltıda bir araya geldi.
Tanışma kahvaltısında Dernek Başkanı Ahmet Hızlan yaptığı konuşmasında, ‘’Eskişehir de üniversitelerde okuyan ‘Türk Dünyası öğrencilerimiz’ ve ilimizde dernek olarak faaliyetlerini devam ettiren Türk Dünyası’na hizmet amaçlı kurulmuş dernek başkanlarımızla kahvaltıda bir araya geldik. Tüm Dünyamızı etkileyen Pandemi salgınından dolayı ara verdiğimiz faaliyetlerimize, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir nevi bu kahvaltıya yeni sezon açılışı diyebiliriz. Türk Dünyası öğrencilerimizi, derneğimiz sayesinde kendilerini memleketlerinde evlerindeymiş gibi hissetmelerini arzuluyoruz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi diliyoruz’’ dedi.
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Abdül Mevcut Karabaş, Dernek Başkanı Ahmet Hızlan ile Eskişehir’de Türk Dünyası öğrencileri ile ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir teatisinde bulundu. Ortaklaşa yapılacak çalışmalar üzerinde konuşuldu.

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi

Eskişehir’de okuyan Türk Dünyası öğrencileri tanışma kahvaltısında bir araya geldi
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