HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. EUS ve STS Eczacılık sınav ücretleri ne kadar? 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı başvuruları başladı mı?

EUS ve STS Eczacılık sınav ücretleri ne kadar? 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı başvuruları başladı mı?

11.08.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen EUS ile Eczacılık Alanında Seviye Tespit Sınavı olan STS sınavı başvuruları başladı. 8 gün sürecek olan başvuru sürecine ile ilgili ayrıntılar merak edilirken, sınav ücretleri de araştırılıyor. Peki EUS ve STS Eczacılık sınav ücretleri ne kadar? 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...

EUS ile STS sınavı başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar ayrıntıları merak ederken, sınav ücretleri de araştırılıyor. Peki 2021 yılı EUS ve STS Eczacılık sınav ücretleri ne kadar?

EUS VE STS ECZACILIK SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

EUS ile STS sınavı başvuruları ÖSYM tarafından başlatılmış durumda.
8 gün daha devam edecek olan başvuru süreci hakkındaki tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin açıklamış olduğu verilere göre bu sene her iki sınavın da başvuru ücreti 250 TL olacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?
Yapılacak olan ödemeler ÖSYM’nin anlaşmalı bankaları üzerinden ve kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Bomba iddia! Meryem Uzerli Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri koltuğunda

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Seksi samanlık pozları! Yorum yağdı

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Koronavirüste yeni tehlike adım adım yaklaşıyor

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

Sığınmacının yaptığını duyan sokağa inmişti! Kuş uçurtmuyorlar

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İstanbul 3 adaya bölünecek. Deniz seviyesi yükselecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.