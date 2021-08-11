EUS ve STS Eczacılık sınav ücretleri ne kadar? 2021 EUS ve STS Eczacılık sınavı başvuruları başladı mı?

EUS ile STS sınavı başvuruları ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar ayrıntıları merak ederken, sınav ücretleri de araştırılıyor. Peki 2021 yılı EUS ve STS Eczacılık sınav ücretleri ne kadar?

EUS VE STS ECZACILIK SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

EUS ile STS sınavı başvuruları ÖSYM tarafından başlatılmış durumda.

8 gün daha devam edecek olan başvuru süreci hakkındaki tüm detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin açıklamış olduğu verilere göre bu sene her iki sınavın da başvuru ücreti 250 TL olacak.