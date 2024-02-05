Ev satın alırken nasıl pazarlık yapılır? Daha uygun fiyata ev almak için en iyi taktikler

Özellikle kirada oturan pek çok kişinin hayali ev sahibi olmak. Birikimlerini ayarladıktan sonra yeni bir ev satın almak isteyen kişiler, bütçelerine uygun ev arayışına girerler. Ancak her zaman birikimlere tamamen denk olan bir ev bulmak kolay olmayabilir. Ya da bulduğunuz ev bütçenizi aşıyor olabilir. Bu durumda genellikle devreye pazarlık yapmak girer. Bazıları için zor gibi görünen pazarlık için dikkat çeken tüyolar da var. İşte hayalinizdeki evi daha uygun fiyata satın alabilmek için uygulayabileceğiniz o taktikler...