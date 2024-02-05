Ev satın alırken nasıl pazarlık yapılır? Daha uygun fiyata ev almak için en iyi taktikler

Özellikle kirada oturan pek çok kişinin hayali ev sahibi olmak. Birikimlerini ayarladıktan sonra yeni bir ev satın almak isteyen kişiler, bütçelerine uygun ev arayışına girerler. Ancak her zaman birikimlere tamamen denk olan bir ev bulmak kolay olmayabilir. Ya da bulduğunuz ev bütçenizi aşıyor olabilir. Bu durumda genellikle devreye pazarlık yapmak girer. Bazıları için zor gibi görünen pazarlık için dikkat çeken tüyolar da var. İşte hayalinizdeki evi daha uygun fiyata satın alabilmek için uygulayabileceğiniz o taktikler...
İşte hayalinizdeki evi daha uygun fiyata satın alabilmek için uygulayabileceğiniz o taktikler...
Bölgedeki benzer evlerin fiyatlarını ve özelliklerini iyi bir şekilde araştırmak; karşılaştırma yaparak satın almayı düşündüğünüz evin değeri hakkında daha net fikir sahibi olmanıza yardımcı olur.
Satın almayı düşündüğünüz ev için maksimum ne kadar ödeyebileceğinizi de belirlemelisiniz. Pazarlığın ilerlemesi için de bütçenizin altında bir fiyat teklif ederek ilk müzakereyi başlatabilirsiniz.
Eğer bu teklif reddedilirse elbette bütçenize uygun şekilde teklifinizi arttırabilirsiniz. Ancak ilk teklifin neden düşük olduğunu anlatabilmek için de evin ihtiyaç duyduğu sorunları ve onarımları belirtebilirsiniz.
Satın almayı düşündüğünüz evin ihtiyaç duyduğu bakımlar konusunda bir araştırma yapmanızda da yarar var. Böylece evin ne kadarlık bir onarıma ihtiyaç duyduğunu net bir şekilde ortaya koymuş olursunuz.