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    4. Evden yapıp satılabilecek 6 ürün! Para kazanmanın kolay yolu

    Evden yapıp satılabilecek 6 ürün! Para kazanmanın kolay yolu

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.04.2024 12:05
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    Evde yapıp satılabilecek ürünler, ek gelir elde etmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Bu yöntem, kişinin el becerisini, yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanarak gelir sağlamasına olanak tanıyor. Geleneksel iş modellerine göre daha düşük maliyetlerle başlanabilen bu işler aynı zamanda kişinin zamandan tasarruf etmesine de olanak tanıyor. İşte evden yapıp satılabilecek 6 ürün...

    Evden yapıp satılabilecek ürünler, günümüzde birçok kişinin ek gelir elde etmek veya kendi işini kurmak için tercih ettiği bir yol haline geldi. Evden yapıp satılabilecek ürünlerin çeşitliliği oldukça geniş. El emeğiyle yapılan takılar, ev dekorasyon ürünleri, doğal kozmetik ürünleri, özel tasarım giysiler ve aksesuarlar, el yapımı sabunlar ve magnetler gibi ürünler popüler seçenekler arasında yer alıyor. Bu ürünlerin satışı için internet platformları, el sanatları fuarları, sosyal medya ve yerel pazarlar gibi çeşitli kanallar kullanılabilir.

    Vitrin

    1) MUM

    1) MUM

    Son zamanlarda özellikle sosyal medya uygulamalarında çeşit çeşit mumları küçük üreticiler üretip satıyorlar. Aynı zamanda kullanım alanı da çok geniş olan mumları amacına göre seçtiğiniz şekilde tarifine bakarak üretip e-ticaret siteniz üzerinden ya da pazar yerlerinden kolaylıkla satabilirsiniz. Mumların dayanıklılıkları tariflerine yani kullanım amaçlarına göre değiştiği için tariflerine dikkat etmeniz gerekiyor. Siz dekoratif amaçlı bir mum satacaksınız dayanıklılığı daha yüksek, ısı ve ışık duyarlılığı daha az bir tarifi uygulamanız gerekirken aromatik amaçla kullanılacak ve içinde esansiyel yağ olacak bir mumun tarifi tabii ki başka olacaktır.

    2) SABUN

    2) SABUN

    Evinizdeki doğal ürünlerle ve esansiyel yağlarla üretebileceğiniz sabunları çeşitli şekillerde dekoratif hale getirerek de çok amaçlı bir kullanım alanı oluşturarak, istediğiniz her şekilde her pazar yerinden satabilirsiniz.

    3) TAKI

    3) TAKI

    Takının global piyasada 300 milyar doların üzerinde bir hacmi  vardır. Yine zevkinize uygun ya da satabileceğini düşündüğünüz takı ürünlerini, boncukları, metalleri toptancılardan alarak evde istediğiniz gibi dizayn edip satabilirsiniz. Bu noktada bir pazarlama tekniği çok işinize yarayacaktır.

    4) GIDA ÜRÜNLERİ

    4) GIDA ÜRÜNLERİ

    Özellikle büyük şehirlerde insanların işlenmemiş doğal mamüller ile yapılmış gıdaya ulaşımı çok zor. Evinizde hijyenik koşullarda yaptığınız, kurabiye, kek, mantı, yufka, reçel, salça veya konserve gibi ürünleri satabilirsiniz. Ne üretmek istiyorsanız yaptığınız herhangi bir gıda ürününü de yine e-ticaret siteniz üzerinden ya da sosyal medya adreslerinden pazarlayıp satabilirsiniz.

    5) HEDİYELİK EŞYA

    5) HEDİYELİK EŞYA

    Sevdiğiniz birinin doğduğu gün gökyüzünde yıldızların konumunu tablo yaptırmaktan tutun da sevdiği eşyaları kişiselleştirmeye kadar çok geniş bir skalada her türlü hediyelik eşyayı kolaylıkla evinizde üretebilirsiniz.

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    Pazarlama e ticaret nasıl yapılır satış
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