Evden yapıp satılabilecek 6 ürün! Para kazanmanın kolay yolu

1) MUM

Son zamanlarda özellikle sosyal medya uygulamalarında çeşit çeşit mumları küçük üreticiler üretip satıyorlar. Aynı zamanda kullanım alanı da çok geniş olan mumları amacına göre seçtiğiniz şekilde tarifine bakarak üretip e-ticaret siteniz üzerinden ya da pazar yerlerinden kolaylıkla satabilirsiniz. Mumların dayanıklılıkları tariflerine yani kullanım amaçlarına göre değiştiği için tariflerine dikkat etmeniz gerekiyor. Siz dekoratif amaçlı bir mum satacaksınız dayanıklılığı daha yüksek, ısı ve ışık duyarlılığı daha az bir tarifi uygulamanız gerekirken aromatik amaçla kullanılacak ve içinde esansiyel yağ olacak bir mumun tarifi tabii ki başka olacaktır.