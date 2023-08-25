'Eve toprak dolunca çıkamadık' Rize'de sel ve heyelan! Yol çöktü, evler boşaltıldı... 'Büyük bir gürültü koptu, gürültüyle yataktan atladık'

Çayeli'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sırasında bölgede taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçedeki debisi yükselen bazı dereler taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Heyelanda Kömürcüler Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı 1 ev yıkılırken, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından çevre köylerde risk teşkil eden 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Evlerden tahliye edilen 24 kişi, güvenli bölgeleye alındı. Sel nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki boş 1 cip de sel ve heyelanda sürüklendi.

Çevre ilçelerden gelen belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarına başladı.

GÜNEYSU’DA YOL ÇÖKTÜ

Rize’de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu Rize- Güneysu yolunun 4’üncü kilometresinin çökme meydana geldi.

Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı.

Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

'ARACI ALMAYA YÖNELDİM; EŞİM BIRAKMADI'

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda sürüklenen cipi hasar gören Hızır Kömürcü, o anları anlattı. Kömürcü, "Sabah iki kez daha heyelan oldu. Dışarıyı seyrederken bir çığ daha koptu ve aracı aşağı indirdi. Yapacak bir şey yok. Can kaybımız yok, zarar ziyan var. Allah beterinden korusun. Çok yağdı. Buranın kopacağını tahmin ediyordum. Aşağı inip, aracı almaya yöneldim; eşim bırakmadı" dedi.

'GÜRÜLTÜYLE YATAKTAN ATLADIK'

Kardeşinin evi heyelanda yıkılan Zikrullah Kömürcü de "Sabah 5,5 heyelan oldu, eşimle evdeydik. Büyük bir gürültü koptu, baktım heyelan vurmuş. Kardeşimin buradaki evi yıkıldı. Yeğenim dün akşam bana gelecekti, yarın gelirsin demiştim. Gelip orada kalsaydı; belki de bulunmayacaktı. Çok korktuk. Gürültüyle yataktan atladık" diye konuştu.

AYNI YOL, 2 YIL ÖNCE DE ÇÖKMÜŞTÜ

Rize'de etkili olan sağanak sonrası göçük yaşanan Güneysu-Rize kara yolunda 2 yıl önce de çökme yaşandığı ortaya çıktı.

İlçede 14 Temmuz 2021'de, saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sel ve heyelanda, bugün göçük yaşanan yolun 4 kilometre ilerisinde, Rize-Güneysu kara yolunda yaklaşık 4 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuştu.

"YEĞENİM MERDİVEN YARDIMIYLA PENCEREDEN ÇIKARDI BİZİ"

Kömürcüler Mahallesi sakinlerinden Zikrullah Kömürcü, AA muhabirine, sabah erken saatlerde eşiyle birlikte büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evin içine toprak dolduğunu anlatan Kömürcü, "Eve toprak dolunca çıkamadık. Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi. Şükür can kaybı yok ama sanki dünya başımıza yıkılıyor sandık." dedi.

Aşıklar köyüne bağlı Melikhoca Mahallesi'nde yaşayan Kenan Adabaş da sabah namazına kalktığında büyük bir gürültüyle evin arka duvarına doğru heyelan geldiğini söyledi.

Çocuklarını ve kardeşini uyandırdığını ancak şiddetli yağmur nedeniyle bir süre evden çıkamadıklarını belirten Adabaş, "Yağmur yağdığı için evden çıkamadık, korktuk. İkinci toprak kaymasında kardeşimin aracı toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle komşumun evine toprak dolduğunu gördüm." diye konuştu.

METREKAREYE 200 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanak sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği bölgede incelemede bulundu. Son duruma ilişkin bilgi veren Vali Boydaş, “Dün geceden itibaren Çayeli ve Güneysu’da etkili olan bir yağış yaşıyoruz. 24 saatte düşen yağış, yer yer 200 kilogramın üzerinde. Birtakım çökmeler ve bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi. Olayın ilk saatlerinden beri AFAD, jandarma, DSİ, kara yolları il özel idare ekipleri belediyenin olduğu bölgelerde belediye ekiplerimiz sahadalar. Çayeli tarafında tedbirden boşalttığımız evler var. Metruk bir evde çökme meydana geldi. Can kaybımız ve yaralımız yok. Hasar tespitleri yapmaya başladık” dedi.

‘DENİZ SUYI SICAKLIĞI YÜKSEK’

Yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini aktaran Vali Baydaş, “Can kaybı olmamasına seviniyoruz. Geriye kalan bütün tespit ve yapım onarım işleri de süratle tamamlanacak. Buradaki yolda bir çökme var. Tek taraflı olarak yolu çöktüğü andan itibaren veriyoruz. Gerekli incelemeyi yaptılar, su seviyesini tamamlandıktan sonra buradaki çalışmayı yapıp yolu açacağız. Geçmiş olsun; olağanüstü bir uyarı yok ama deniz suyu sıcaklığı yüksek, deniz suyu sıcaklığından da kaynaklı yoğunlaşma fazla. Akşam zaman zaman sürecek, ancak bu şiddette bir uyarı yok. Dere kenarlarında olan vatandaş ve iş makinelerinin dikkatli olmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Güneysu- Rize kara yolunda meydana gelen göçük dron ile havadan görüntülendi. (DHA/AA/İHA)