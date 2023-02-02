Evet demeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burçlar

Herkes mutlu bir evliliğin hayalini kursa da bu evliliği yürütmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazı kişiler evlilikte yaşanan zorlukları aşmak için özel çaba gösterse de bazıları ise ufak sorunlara bile tahammül edemiyor. En çok boşanan burçlar incelendiğinde karşımıza hep aynı burçlar çıkıyor.

EN ÇOK BOŞANAN BURÇLAR

KOÇ BURCU Koç, evlendiklerinde eşleriyle duygusal bir bağ ararlar. Ancak eşleri ile aralarında duygusal bir bağ kalmadığını hissettiklerinde Koç, evliliği bitirmenin daha iyi olacağını düşünür.

İKİZLER BURCU Bir İkizler, evliliklerinde bir evliliğe daha fazla zaman ve para yatırmanın çabaya değmeyeceğini düşündükleri bir noktaya geldiğinde ayrılmaya karar verirler. Ya da evlilikte istikrarsızlık olduğunda boşanmaya yönelirler.

ASLAN BURCU Bir Aslan evlenmeye karar verdiğinde sadakate çok değer verir. Partnerlerinin sadık olmasını beklerler. Ancak aslanların güvenlerini sarsacak ufak hareketler boşanmaya neden olabilir. Sadakatsizlik ve güvensizlik bir ilişkide asla tahammül edemeyecekleri bir şeydir.

AKREP BURCU Baskın ve sahiplenici bir kişiliğe sahip olan akrepler, partnerlerini birbirine bağlama eğilimindedir. Boşanabilecekleri için partnerlerine birçok kısıtlama getirmeye çalışırlar. Akrep, kısıtlamalardan hoşlanmayan biriyle evlenmeye karar verdiğinde çoğu zaman evlilik biter. Akreplerin kendileri ilişkiyi mahveder.