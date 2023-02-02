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Evet demeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burçlar

02.02.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün artış gösteren boşanma vakaları birçok kişinin evlilikten korkmasına sebep oluyor. Boşanma hem partnerleri hem de yakın çevresini derinden etkileyebiliyor. Evlilik sürecinde en problem yaşayan ve en çok boşanan burçlar denildiğinde hep aynı burçlar görülüyor.

Herkes mutlu bir evliliğin hayalini kursa da bu evliliği yürütmek her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazı kişiler evlilikte yaşanan zorlukları aşmak için özel çaba gösterse de bazıları ise ufak sorunlara bile tahammül edemiyor. En çok boşanan burçlar incelendiğinde karşımıza hep aynı burçlar çıkıyor.

EN ÇOK BOŞANAN BURÇLAR

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Koç, evlendiklerinde eşleriyle duygusal bir bağ ararlar. Ancak eşleri ile aralarında duygusal bir bağ kalmadığını hissettiklerinde Koç, evliliği bitirmenin daha iyi olacağını düşünür.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Bir İkizler, evliliklerinde bir evliliğe daha fazla zaman ve para yatırmanın çabaya değmeyeceğini düşündükleri bir noktaya geldiğinde ayrılmaya karar verirler. Ya da evlilikte istikrarsızlık olduğunda boşanmaya yönelirler.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
Bir Aslan evlenmeye karar verdiğinde sadakate çok değer verir. Partnerlerinin sadık olmasını beklerler. Ancak aslanların güvenlerini sarsacak ufak hareketler boşanmaya neden olabilir. Sadakatsizlik ve güvensizlik bir ilişkide asla tahammül edemeyecekleri bir şeydir.

AKREP BURCU

AKREP BURCU
Baskın ve sahiplenici bir kişiliğe sahip olan akrepler, partnerlerini birbirine bağlama eğilimindedir. Boşanabilecekleri için partnerlerine birçok kısıtlama getirmeye çalışırlar. Akrep, kısıtlamalardan hoşlanmayan biriyle evlenmeye karar verdiğinde çoğu zaman evlilik biter. Akreplerin kendileri ilişkiyi mahveder.

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Balık, boşanma davası açma olasılığı daha yüksek olan zodyak işaretleri arasındadır. Eşlerinin sevgilerine erişmelerine izin vermediğini ve ya ketum ya da mesafeli davrandıklarını hissettikleri zaman boşanma davası açmaları kaçınılmazdır. Balık burcu, eşinin evliliğe katılmadığını hissettiğinde, kendini dışlanmış hisseder ve ayrılma kararı alır.
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